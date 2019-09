Allarme diabete, i numeri della pandemia a Massa-Carrara

Massa-Carrara - L’incidenza del diabete nella provincia di Massa-Carrara è più alta sia rispetto alla media toscana sia rispetto all’area vasta che comprende le altre province di competenza dell’Asl Toscana nord ovest (Pisa, Lucca, Livorno). È questo il contesto in cui si inserisce il progetto di screening gratuiti organizzato da Nausicaa Spa, “Occhio alla vista”, che partirà il prossimo 30 settembre nelle farmacie comunali della provincia.



I DATI

I dati, presentati dalla dottoressa Paola Vivani, responsabile dell’Uoc Epidemiologia dell’Asl Toscana nord ovest, confermano le preoccupazioni per le zone apuane e lunigianesi legate alla pandemia diabetica e alle malattie connesse. Nello specifico, i numeri dell’Agenzia Regionale di Sanità riferiti al 2018 certificano che a Massa-Carrara sono 14.056 i casi di diabete mellito di tipo 2 riscontrati nella popolazione di età uguale o superiore a 16 anni (9.922 in zona Apuane, 4.134 in zona Lunigiana), ovvero l’8,68% della popolazione residente (161.845 persone). Un’incidenza che risulta più alta della media toscana (7,88%) e dell’Asl Tno (8,25%). Entrando nel dettaglio, in zona Apuane, sono le persone di sesso maschile di età uguale o superiore a 65 anni a soffrire di più di questa patologia. In Lunigiana questo dato è leggermente diverso: se nella fascia d’età 65-84 sono sempre i maschi a prevalere, nell’altra, quella over-85, le donne sono in numero lievemente maggiore.



NEI COMUNI MAGGIORI

Rispetto alle medie sopraccitate, nei comuni più grandi della provincia, i dati presentati dalla dottoressa Vivani certificano che a Carrara l’incidenza del diabete è più bassa rispetto alla media della zona Apuane e di quella dell’Asl Tno ma maggiore rispetto alla Toscana. Situazione diversa per Massa, dove l’incidenza comunale prevale su tutte le altre medie. Stessa situazione in Lunigiana per i comuni di Fivizzano, Pontremoli e Aulla, dove l’incidenza del diabete è più alta rispetto alla media lunigianese, dell’Asl Tno e regionale.



PREVENZIONE GRATUITA DAL 30 SETTEMBRE

“Occhio alla vista” è il titolo della campagna di screening gratuiti che prenderà il via ufficialmente lunedì 30 settembre alla farmacia “del Cavatore” di Carrara e si concluderà il 29 febbraio 2020 alla farmacia n. 4 di via delle Pinete alla Partaccia (Marina di Massa). In questo periodo di tempo saranno coinvolte altre nove farmacie di Carrara, Massa e di Fivizzano, per un’iniziativa voluta da Nausicaa Spa in collaborazione con Azienda Usl Toscana nord ovest, Fondazione Marmo e col patrocinio dei Comuni di Carrara e di Massa.



REQUISITI, CALENDARIO E PRENOTAZIONI

L’esame gratuito sarà indolore, immediato e assolutamente non invasivo e potrà svolgerlo chi ha 55 anni o più, o è affetto da diabete di tipo 2, o ha una glicemia alterata (100-125 mg/dl oppure >5,5-7.0 mmol/L), o su consiglio del proprio medico di famiglia. Grazie al Nexy, un dispositivo di ultima generazione, i farmacisti scatteranno una fotografia agli occhi del paziente e da questo si potrà sapere se è tutto a posto o se sono presenti diabete o malattie connesse come le retinopatie.



• Dal 30/09 al 12/10/2019 alla Farmacia “del Cavatore” (via del Cavatore, 27 – Carrara);

• dal 14/10 al 26/10/2019 alla Farmacia “La Perla” (via Bonascola, 35 – Bonascola, Carrara);

• dal 26/10 al 09/11/2019 alla Farmacia Fossone (strada Comunale di Monteverde, 46 – Fossone, Carrara);

• dal 11/11 al 23/11/2019 alla Farmacia “La Prada” (via Casola, 21G – Avenza, Carrara);

• dal 25/11 al 07/12/2019 alla Farmacia “Paradiso” (via Cavallotti, 58 – Marina di Carrara);

• dal 09/12 al 21/12/2019 alla Farmacia “Fiorillo” (via Fiorillo, 11 – Marina di Carrara);

• dal 23/12 al 04/01/2020 alla Farmacia Fivizzano (piazza Vittorio Emanuele II, 32 – Fivizzano);

• dal 08/01 al 18/01/2020 alla Farmacia N. 1 (piazza De Gasperi, 17 – Massa);

• dal 20/01 al 01/02/2020 alla Farmacia N. 2 (via Zini, 30 – Marina di Massa);

• dal 03/02 al 15/02/2020 alla Farmacia N. 3 (via Massa-Avenza, 32 – Massa);

• dal 17/02 al 29/02/2020 alla Farmacia N. 4 (via delle Pinete, 197/B – Partaccia, Marina di Massa).



Per prenotare la visita è necessario recarsi nella farmacia prescelta.