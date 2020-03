Massa-Carrara - Riceviamo e pubblichiamo da ACI Massa-Carrara.



A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’11 MARZO 2020 IN MATERIA DI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, GLI UFFICI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DEL GOVERNO.



Per informazioni potete inviare una mail ai seguenti indirizzi:



PRATICHE AUTO:

bollosicuro@massacarrara.aci.i t



TASSE AUTO E SOCI:

redazione@massacarrara.aci.it

u.rossi@aci.it



SOCI:

soci@massacarrara.aci.it



Tel cellulare per info 3384071497



CONTATTI DELEGAZIONI SUL TERRITORIO:



MASSA CENTRO: 3896719266

MARINA DI MASSA: 3392989725 - 3317864276

CARRARA: 3284425975 - 3397057978

MARINA DI CARRARA: 3384613830

AULLA: 3485507021

PONTREMOLI: 3315740550

FOSDINOVO: 3296699510



Nuove disposizioni Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (Gazzetta Ufficiale):



In base alle nuove disposizioni queste sono le PROROGHE ALLA SCADENZA DEI DOCUMENTI:



PATENTI: 31/08/2020 (solo per patenti che scadevano dopo il 31/01/2020)



REVISIONI: 31/10/2020



DOCUMENTI RICONOSCIMENTO E IDENTITÀ’: 31/08/2020



FOGLIO ROSA (Patentino): 30/06/2020



CQC (Carta Qualificazione Conducente): 30/06/2020



CFP (Certificati Formazione Professionale): 30/06/2020



PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA (Commiss.medica): 30/06/2020



CIRCOLAZIONE TRASP. INTERNAZIONALE: 22/03/2020

PER IL BOLLO AUTO SIAMO IN ATTESA DELLE DECISIONI DELLA REGIONE TOSCANA.