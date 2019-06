A Licciana Nardi il primo PetStore Conad della Toscana

Massa-Carrara - Ha aperto oggi, giovedì 20 giugno, in località Terrarossa, adiacente al Conad Superstore, un punto di vendita dedicato agli animali da compagnia che si aggiunge ai 28 aperti in altre città italiane. In assortimento i principali marchi specialistici, sia food sia accessori.



Una soluzione che andrà in contro alle esigenze di molti, dal momento che in Italia ogni persona convive con almeno un animale domestico: 60 milioni di pesci, uccelli, gatti, cani, piccoli mammiferi e rettili popolano le case degli italiani, accuditi e nutriti da proprietari sempre più esigenti, orientati ai prodotti premium e ai formati più piccoli (fonte: XII Rapporto Assalco – Zoomark).



Lo store ha una superficie di oltre 350 mq, dà lavoro a 4 persone ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13. Ampia l’offerta di prodotti di qualità e convenienti (oltre 4 mila), a cui si aggiungono servizi graditi ai clienti: i consigli per la cura e il benessere, l’entrata libera per gli animali, un angolo ristoro per cani, l’incisione delle medagliette, la bacheca per annunci e tanti altri, oltre al box per la donazioni di alimenti a canili e gattili locali. Oltre ai posti auto del parcheggio del Superstore, i clienti del PetStore ne hanno a disposizione di dedicati nella nuova struttura.



L’inaugurazione del punto di vendita è prevista alle 9 e sarà accompagnata da alcune iniziative. Saranno realizzati dolcetti per cani, preparati con appositi ingredienti e personalizzati con il loro nome; inoltre a tutti i presenti sarà offerta un’utilissima borsa spesa riutilizzabile realizzata in tessuto. Nel pomeriggio sarà allestito un vero e proprio set fotografico in cui i soggetti ritratti saranno i clienti e i loro animali da compagnia. A tutti sarà data in omaggio la foto preferita tra quelle scattate.



«Conad ha pensato anche agli animali domestici: cani, gatti, pesci, uccelli, rettili, piccoli roditori sono ormai componenti della famiglia e come tali Conad ha voluto dedicare loro un posto speciale», dichiara Andrea Musso, socio di Conad del Tirreno. «Miglioriamo e personalizziamo costantemente il servizio, dando al cliente una possibilità in più per scegliere le insegne Conad e sostenere i consumi acquistando prodotti di qualità e convenienti. Il PetStore Conad è innovazione di servizio: i clienti possono contare su un punto di vendita dedicato, funzionale e con un’offerta merceologica di primissimo piano, con gli abituali connotati di convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano le nostre insegne».



Anche l’apertura del PetStore di Licciana Nardi è legata a un accordo con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente – riunisce oltre una quarantina delle più importanti realtà nazionali, tra cui Enpa, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Lav, Oipa e Lega del Cane – che consente ai clienti di aiutare in modo concreto gli animali meno fortunati.



In ogni PetStore Conad, è presente inoltre un corner della Federazione per la raccolta di alimenti destinati a cani e gatti in difficoltà, ospitati nei canili, gattili e nei rifugi sparsi su tutto il territorio nazionale e gestiti dalle diverse associazioni animaliste aderenti.



30 milioni di pesci, 12,8 milioni di uccelli, 7,3 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi e 1,3 milioni di rettili per un mercato dei prodotti per l’alimentazione che nel 2018 valeva 2,1 miliardi di euro, in crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente (fonte: Assalco). Un trend in crescita da anni in tutti i principali segmenti – umido, secco, snack & treat ­–, con quello umido che vale il 48,1% del mercato (in linea con il dato del 2017) mentre cresce del 2,5% il fatturato degli alimenti secchi.



PetStore Conad è l'insegna nazionale di una nuova catena specializzata di punti di vendita collocati vicino agli ipermercati e ai superstore Conad, ma con una gestione autonoma, un assortimento dedicato e un proprio piano promozionale. Lavora con le logiche tipiche dell’operatore specializzato, a partire da una vasta scelta di prodotti qualificati che possono dare risposta anche al cliente più esigente e attento.



Il format è pensato per due tipologie dimensionali, da 250 e 500 mq, con una quantità di prodotti definita (4 mila per il format più piccolo e oltre 5 mila per i 500 mq), attività promozionali e servizi specifici. Il punto di vendita tratta prevalentemente i prodotti dell'industria di marca venduti all'interno delle catene specializzate, oltre ai prodotti a marca Conad.