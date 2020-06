A Caniparola un Camp estivo per bambini dai 5 ai 14 anni

Massa-Carrara - L’Associazione Sport Health Cultura organizza un Camp estivo riservato ai bambini dai 5 ai

14 anni. "Tutti gli anni, in questo periodo, ogni bambino ha voglia di poter passare del tempo all’aria aperta con gli amichetti più stretti e di fare conoscenza con altri coetanei. Quest’anno, dopo la primavera passata tra le mura domestiche al computer per le video lezioni o a giocare al chiuso con genitori o fratellini, il desiderio di poter correre su un prato e rincorrere un pallone è ancora più forte. E’ necessario, però, poterlo fare in sicurezza e con le giuste precauzioni. Solo una lunga esperienza con i bambini di ogni età ed una capacità organizzativa comprovata può permettere questa estate di prendersi la responsabilità della gestione dei più piccoli, sicuramente i più provati dalla esperienza degli ultimi mesi".



Il Camp, rispettoso di tutte le normative nazionali, regionali e locali per le misure anti-Covid, si terrà presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Caniparola di Fosdinovo. Un ampio prato all’aperto e un canestro da corollario permetteranno ogni giorno a 3 gruppi di bambini e ragazzi di passare delle ore spensierate e finalmente sotto lo sguardo benevolo del sole estivo. Sono previste attività ludiche, artistiche, psicomotorie e sportive oltre a sorprese tutte le settimane. Ogni turno ha una durata settimanale e si svolgerà negli orari mattutini per permettere ai genitori di poter tornare in serenità al lavoro o di andare a fare le commissioni in tranquillità. Il pagamento della quota di iscrizione, comprensivo di una maglietta, un cappellino e la merenda quotidiana, può essere anche effettuata usando il bonus “baby-sitter” o il bonus “Camp Estivo” erogati dall’INPS o tramite il voucher “Camp Estivo”, per i residenti nella regione Liguria.