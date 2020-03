15mila euro per la segnaletica e la manutenzione delle Apuane

Massa-Carrara - Dopo i contributi destinati al recupero del patrimonio storico, il Parco delle Alpi Apuane ha definito anche l’altro filone di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e alla segnaletica sui sentieri della rete escursionistica apuana.



In totale 15 mila euro, divisi tra interventi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri appartenenti esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I. (cui è stato assegnato oltre il 90% della risorsa complessiva messa a bando) e interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a determinati aree o tratti di sentiero dell’intera rete escursionistica apuana.



Nella prima azione di interventi, al Club Alpino Italiano – Regione Toscana sono stati assegnati 11.992,00 euro per la manutenzione ordinaria sui sentieri del Parco Apuane, mentre 2.110 euro al club Alpino Italiano sezione di Lucca per gli interventi sui sentieri di competenza della sezione



Sulla seconda azione (risorse assegnata ad altre associazioni diverse dal C.A.I.), il contributo è andato al Beat experience per il progetto “sulla vecchia mulattiera e il paesaggio apuano” (529,14) e all’Associazione Mangia Trekking per l’iniziativa dedicata all’Alpinismo lento sui sentieri di Pomezzana (529,13).