«Tre mesi per un´ecografia, altrimenti a Grosseto... o da privato»

Massa-Carrara - Le liste d'attesa troppo lunghe sono una piaga che caratterizza ormai la sanità provinciale di Massa-Carrara e toscana. A raccontare alla Voce Apuana l'ultimo di una lunga serie di disagi è la signora Graziella Basteri «nella speranza che qualcuno risponda o che serva a qualcosa», dice.



«Quello che ho subìto – afferma la signora – è uno dei tanti gravi disagi che la nostra Usl di Massa-Carrara provoca ai cittadini. Il giorno 26 agosto ho chiamato il Cup per prenotare un'ecografia al ginocchio e la "sorpresa", è stata che il primo appuntamento era il prossimo 29 novembre ad Aulla. In alternativa il 2 di settembre a Pitigliano, provincia di Grosseto. Il ticket per un'ecografia è di 38 euro – evidenzia Basteri – se andassi a Grosseto ne spenderei con benzina e autostrada circa 90 in totale, senza contare il disagio di un tale viaggio per una persona che ha un ginocchio dolorante.



«E allora che faccio?» si chiede la signora. «Vado al privato, spendendo da 65 a 80 euro, e faccio tutto. Fortunata sono, che posso permettermelo, ma chi non può? E "doppiamente fortunata" secondo l'operatore perché poteva toccarmi anche l'Isola d'Elba con tanto di traghetto da prendere».