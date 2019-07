«Sicurezza? In Italia 10 morti l´anno per caduta di alberi e 10 morti al giorno per incidenti stradali»

Massa-Carrara - Una folta delegazione carrarese, appartenente al Comitato per la difesa dei pini di viale Colombo, ha partecipato sabato 13 luglio all’incontro organizzato dalla Lipu, Lega italiana soccorso uccelli, su “Verde urbano e animali in città”. La conferenza ha preso spunto dalla vicenda di Marina di Carrara in cui è stata coinvolta anche la Lipu che a giugno, nell’occasione del taglio dei pini, ha effettuato un sopralluogo e ha stilato una relazione inviata al Comune e a tutte le autorità competenti. Con un approccio rigorosamente scientifico, è stata fatta luce su tante “leggende metropolitane” riguardanti le alberature in città e la loro presunta pericolosità.



“Sconvolge – scrive il comitato di difesa dei pini - la forte discrasia tra ciò che il mondo scientifico dice e l’ignoranza su questi temi, non solo tra la popolazione comune, dove sopravvivono credenze a e pre-scientifiche, ma anche tra gli amministratori che, nella gestione delle città e del verde, ignorano la scienza e spesso fanno il contrario di quanto essa prescrive”.



“Sconvolge, anche, che le poche leggi che hanno recepito le conoscenze della scienza in temi ambientali non sempre siano rispettate. A questo riguardo, inevitabilmente, il discorso cade sulla “vicenda pini” carrarese, in cui leggi europee, nazionali e regionali sono state violate. La seconda parte dell’incontro ha avuto come focus le piante nelle città. Emerge, con dati incontestabili, l’irrilevanza statistica della caduta degli alberi che non giustifica per nulla gli abbattimenti su vasta scala”.



“In Italia – continua il comitato - a tal proposito, si registrano meno di 10 morti all’anno per cadute di alberi contro 10 morti al giorno per incidenti stradali e, nella maggior parte dei casi di cadute di alberi, ciò è riconducibile ad una inadeguata o errata manutenzione, per lo più affidata, nel pubblico e nel privato, a personale incompetente al solo scopo di risparmiare. Pertanto, è necessaria una maggiore alfabetizzazione su questi temi da parte di amministratori e tecnici che spesso li affrontano con superficialità e approssimazione. Si sottolinea la diversa sensibilità e competenza di atri paesi europei dove, talora, pur di salvare un albero, si devia una strada. In Italia, per un marciapiede, si abbattono filari.” L’incontro si è svolto presso l’Oasi Lipu di Arcola (Sp) e ha visto quali relatori: Marco Dinetti, responsabile Ecologia urbana Lipu e Paola Ascani, consigliere nazionale Lipu, che hanno relazionato su “Verde urbano e uccelli in città”, e Paolo Canepa, delegato Lipu La Spezia, su “ L'impegno Lipu per la Natura”.

Durante l'evento è emersa inoltre l'importanza di promuovere ciò che sono i “piani del verde” (di cui molti comuni, tra cui quello di La Spezia, si sono dotati) e i criteri di progettazione ecologica, così come l’analisi degli scenari gestionali e delle loro conseguenze. Ma anche l'importanza di cercare di contemperare la sicurezza con potature e abbattimenti mirati contro una gestione drastica, dannosa per gli alberi e per le persone, cioè: potature pesanti – capitozzature selvagge e senza senso- e molti abbattimenti. È bene ricordare che gli alberi maturi rimuovono gli inquinanti atmosferici 70 volte più degli alberi giovani. E che l’ampiezza della chioma e l’altezza dell’albero portano a maggiori servizi ecosistemici (ombra, filtro per il particolato). “Occorre razionalità anche da parte dei media – scrivono dal comitato - che spesso sensazionalizzano il pericolo della caduta alberi senza evidenziarne i vantaggi incommensurabilmente superiori.



A tutti i partecipanti, a conclusione dell'evento, è stata data in omaggio una scheda didattica sul Pino domestico, definito tra le specie migliori per contrastare l’inquinamento, e link di approfondimento sui servizi ecosistemici e sulle buone pratiche quali corrette tecniche di potatura e gestione delle radici. Tali documenti verranno inviati anche agli amministratori carraresi con la speranza che abbiano voglia di leggerli e di essere conseguenti.