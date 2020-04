«Quanti tamponi sono stati fatti nella nostra provincia?»

Massa-Carrara - "Nella provincia di Massa Carrara, dove e quando sono iniziati gli screening sugli operatori sanitari e qual è il cronoprogramma?". Se lo chiede il Comitato "Primo soccorso e urgenza" di Carrara. In una nota il comitato cittadino chiede alle istituzioni che cosa è stato fatto sino ad oggi in termini di prevenzione del Coronavirus, e quindi a che punto sta la nostra provincia in merito alla campagna di screening con l’impiego di test sierologici annunciata dalla Regione Toscana.

"Vorremmo evitare il fenomeno ingiusto e drammatico di contaminazione di medici e OSS e personale dedicato che si è verificato inizialmente anche per mancanza di dispositivi di sicurezza. Chiediamo questo anche alla luce di quanto è accaduto recentemente a Livorno dove sono stati contagiati 11 infermieri, di cui 6 al terzo piano del 2 padiglione Reparto di Medicina e alcuni pazienti. A tal punto il dott. Luca Carneglia, direttore dell’Ospedale ha disposto lo screening a personale e a degenti, istituendo anche una zona filtro: 2 tamponi prima del ricovero".

"Da noi, zona colpita più che altrove in Toscana, con dati anche più critici in Lunigiana, perché non si è proceduto da subito o per lo meno in concomitanza con Careggi alla distribuzione dei test sierologici? Ma soprattutto adesso dove si stanno effettuando gli screening e quale è il loro numero? E, ripetiamo, quale è il cronoprogramma stabilito. Ad oggi, ad esempio, non risulterebbe che al NOA ne siano stati fatti effettuati. Francamente vorremmo essere smentiti in merito".

"Infine. Che cosa si prevede per la popolazione? “State a casa!” è l’invito pressante, e forse a parecchie persone andrebbe imposto con maggior efficacia il rispetto a questa misura cogente…Ma stare a casa non basta! C’è da chiudere con efficacia e efficienza e dunque con tempestività il controllo con test sierologici che anche la Toscana ha deciso di fare, seguendo l’esempio di altre Regioni. Nel contempo sarebbe anche interessante, e pertanto lo chiediamo, conoscere quanti tamponi sono stati fatti e su quanti abitanti della nostra Provincia. Quanti?".