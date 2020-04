«Pazienti affetti da Covid-19 insieme a tutti gli altri ricoverati». Infermieri minacciano lo stato di agitazione

Massa-Carrara - Stato di agitazione tra il personale infermieristico che opera all'interno della struttura Don Gnocchi di Marina di Massa. Le condizioni di lavoro denunciate dal sindacato Nursind parlano di "datori di lavoro che non proteggono abbastanza il personale sanitario con evidenti ripercussioni sulla salute" di pazienti e lavoratori. Nursind ha denunciato tutto al Prefetto e alle massime autorità del territorio e in una nota annuncia che se le richieste di materiale di protezione e di accorgimenti più efficaci per evitare la diffusione del virus non verranno accolte proclamerà lo stato di agitazione.

"Si segnala che nella struttura in oggetto - mette nero su bianco il sindacato - i pazienti affetti da Covid-19 dovrebbero essere allocati nel reparto di cure intermedie come da convenzione con Ausl Toscana Nord Ovest, nella realtà invece sono allocati anche in altri reparti della struttura dove non vi sono adeguati standard di igiene, non vi è distinzione tra percorsi puliti e percorsi sporchi, il personale non ha adeguati DPI e non esistono adeguati percorsi di smaltimento dei rifiuti".

Ma non è tutto: "Sono allocati pazienti affetti da Covid -19 assieme a pazienti non affetti, non vi è distinzione netta del personale che assiste i pazienti affetti da Covid-19 da quello che assiste i pazienti non affetti. Per quanto sopra, si denunciano le qravì inadempienze e la qrave violazione della normativa vigente e il qrave pericolo a cui sono esposti qli infermieri (e il personale sanitario tutto) mediante l'utilizzo di DPI non idonei e dalla assenza di altri DPI idonei non equiparati a dispositivi medici e sanitari utili alla protezione del rischi da virus".



Anche la Cisl chiede a gran voce alle istituzioni di intervenire sul centro di Marina di Massa. "Dopo aver aperto per conto della ASL un reparto COVID dove non ci giungono segnalazioni di problemi gestionali ( i DPI vengono forniti dalla ASL )- interviene il Segretario CISL FP Toscana Enzo Mastorci - si è trovata con un reparto completamente infettato (secondo piano della struttura) e personale sanitario falcidiato dai moltissimi contagi".

"Nessuna informazione è stata data al sindacato nonostante le nostre segnalazioni del 12 marzo ( dove i intimava di disporre il personale dei necessari DPI ) e del 8 aprile dove ancora segnalavano una situazione che stava esplodendo ed il personale sanitario era ancora sguarnito dei presidi protettivi necessari. Oggi di fatto la struttura di Marina di Massa è per due terzi occupata da pazienti positivi, il personale è ridotto all’osso e quello che è in servizio è stremato. Sulla struttura di Fivizzano continuano i lavori di allestimento del secondo piano e nonostante la nostra esplicita richiesta la Direzione di Fondazione non ci fornisce indicazioni. Il piano sarà gestito da Don Gnocchi o direttamente della ASL?".



Sulla vicenda intervengono anche la consigliera Roberta Dei, coordinatrice del gruppo misto di maggioranza, e Mario Cipollini dell'associazione Libertà & Diritti: "Ci rivolgiamo al sindaco di Massa quale primo responsabile della sanità territoriale affinché verifichi ciò che sta accadendo all'interno della struttura Don Gnocchi di Marina di Massa e faccia tutti gli accertamenti necessari e ciò al fine di evitare che possano ripetersi situazioni quali quella di Palazzolo dove vi è stato,purtroppo, un alto numero di contagi fra pazienti e personale medico e sanitario"