«La lotta è fica». Venerdì lo sciopero femminista a Massa

- Bandane fucsia ai monumenti storici della città per lanciare lo sciopero femminista di venerdì 8 marzo. Sopra le bandane una scritta: “la lotta è fica”. Riparte da qui la rete antisessista di Massa Carrara. Da uno slogan che lo scorso novembre ha ricevuto critiche e accuse . E che la rete ha fatto suo per abbattere un muro: quello linguistico, composto dalle parole che “non sta bene” pronunciare. Non almeno a loro, alle donne.Scendono quindi in piazza in occasione dello sciopero globale lanciato dal movimento argentino "Non una di meno". E invitano a unirsi alla protesta per rivendicare alcuni diritti. “Nella nostra città - scrive la rete antisessista - abbiamo raccolto diverse testimonianze di lavoratrici alle quali vengono fatte firmare le dimissioni in bianco, attraverso le quali il datore di lavoro si “tutelerebbe”, licenziando la donna in caso di maternità”.E ancora: “La drastica riduzione dei posti letto, avuta con il trasferimento al Noa, e la teoria delle “degenze brevi” ha caricato il peso di dismissioni troppo rapide sulle spalle dei familiari a casa, quindi soprattutto sulle donne. Ciò che è essenziale alla vita viene così negato nel suo valore, scaricato sulle spalle di ogni individuo che si arrangerà come può”. Ma c’è di più: “Come se non bastasse, l’accesso alla contraccezione di emergenza e all'interruzione di gravidanza è spesso impedito nei fatti: solo 3 medici non obiettori su 18 al Noa e 2 ginecologiche su 6 nei consultori apuani”. Ma non è tutto perché la violenza resta il primo nemico di questa grande battaglia di genere che si sta consumando in tutto il mondo. Da gennaio 2019 a Massa 41 donne hanno chiesto aiuto e tutele al centro antiviolenza Duna di Massa. 200 donne muoiono ogni anno uccise da chi sostiene di amarle. E molestie, fisiche e verbali, pregiudizi e discriminazioni. Venerdì alle 17 davanti al teatro Guglielmi si riuniranno le persone che intendono protestare per le ingiustizie di genere. A sostenerle l’Unione sindacale di Base: “invitiamo tutte e tutti, anche gli uomini ovviamente, a scioperare venerdì sia dal lavoro retribuito che da quello non retribuito che dai consumi, o a vestire qualcosa di fucsia spiegando che è un atto di sostegno alla protesta. Vogliamo anche ricordare che tutti possono aderire, non serve essere tesserati a un sindacato nè che il proprio sindacato abbia aderito, non serve dare alcuna comunicazione al datore di lavoro e lo sciopero è valido su tutti i turni e per tutte le categorie, escluse quelle soggette alla legge 146 (servizi minimi essenziali) dove deve essere concordato. Denunciamo molte segnalazioni da parte dei lavoratori di mancata comunicazione da parte dell’azienda riguardo lo sciopero. In caso nel vostro luogo di lavoro non fosse arrivata o non fosse stata esposta la comunicazione dello sciopero, potete ugualmente aderire, basta che ci contattiate al più presto in modo da poter intervenire e fare avere l’avviso a tutti (3278372260 o massa@usb.it)”.