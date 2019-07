«L´automedica non è l´unico problema». L´allarme degli infermieri apuani

Massa-Carrara - «Apprendiamo con sconcerto che, secondo l’Azienda Sanitaria, l’automedica notturna “non serve”. L’inutilità del servizio sarebbe dettata dal fatto che nelle ore notturne il traffico è ridotto, così come il numero degli interventi». Così si apre il comunicato dell'Ordine degli Infermieri di Massa-Carrara che interviene sul caso dell'assenza dell'automedica nelle ore notturne.



«Sempre secondo l’Asl nord ovest – affermano dall'ordine – il nostro 118 sarebbe tra i migliori in Italia solo perché in grado di rispondere alle chiamate (mediamente) nei tempi previsti dalla Legge. Ci chiediamo come si possa - nel 2019 - parlare di emergenza sanitaria soltanto in termini di tempi, come se si trattasse di eseguire un mero servizio di trasporto. Nel mondo, quando si parla di emergenza sanitaria si discute di professionisti, linee guida, percorsi, efficacia, efficienza: in una parola, qualità. Ci fa piacere che il nostro 118 rispetti i tempi medi di intervento, ci farebbe ancora più piacere che rispondesse alle esigenze di assistenza e cura dei cittadini. Dichiarando tout court l’inutilità dell’automedica notturna, di fatto si certifica una diseguaglianza di trattamento e di servizio tra giorno e notte, contravvenendo peraltro alle indicazioni della Regione Toscana (si vedano le varie delibere di Giunta, compresi i Piani sociali e sanitari) e alla progettazione della stessa Azienda Sanitaria».



«Sicuramente – proseguono – anche i medici che lavorano quotidianamente in elisoccorso, nelle ambulanze, nelle automediche e qualsiasi altra attività del 118, sono in grado di comprendere quanto i professionisti infermieri siano fondamentali in questo delicato ambito dell'assistenza sanitaria. Avere un professionista laureato, esperto e formato al proprio fianco nelle emergenze sicuramente migliora la stabilizzazione e l’outcome del paziente critico. E di emergenze difficili ne abbiamo vissute tante, anche di notte. Se davvero questo servizio è inutile, venga cancellato anche nel resto della Toscana (nella quasi totalità del territorio) dove funziona egregiamente da anni. Stupisce inoltre che l’Azienda abbia risposto esclusivamente ad una delle quattro proposte avanzate dal nostro Ordine alle istituzioni provinciali: le ricordiamo».



«L’Ordine – elencano – chiede di implementare quanto prima il modello dell’Infermiere dei Comunità e Famiglia considerata la delibera 597 del 4 giugno 2018 e visti gli esiti della recente sperimentazione nell’Azienda USL Toscana Centro della Toscana e in altre numerose Regioni in Italia. L’infermieristica di comunità e famiglia, per funzionare, ha necessità di potenziamento dell’area territoriale con l’assunzione di giovani professionisti, formati e pronti alla presa in carico di pazienti con patologie croniche, investendo nella prevenzione, fornendo competenze avanzate e consulenze specialistiche (infermiere assistenza domiciliare integrata ADI, infermiere di iniziativa, infermiere esperto in wound care, cure palliative, stomaterapie, educazione alla salute, infermiere scolastico). Inoltre, l’ospedale di comunità potrebbe essere la risposta appropriata a quei pazienti senza limiti di età, non con autosufficienza, anche temporanea, per problematiche assistenziali non risolvibili a domicilio. Secondo l’Oms: “L’Italia deve affrontare un quadro di malattie croniche legate all’invecchiamento che chiedono una risposta assistenziale complessa, proattiva, personalizzata”. Per questo deve rispondere ad alcune sfide tra cui oltre a difendere l’accesso universale all’assistenza, senza disuguaglianze, deve aumentare il numero di infermieri. Lo studio RN4CAST, a livello europeo e mondiale, ormai delinea quello che è il rapporto infermiere / paziente necessario a garantire qualità e sicurezza delle cure: 1 infermiere / 6 pazienti in area medica-chirurgica, 1 infermiere / 4 pazienti in area pediatrica e 1 infermiere / 2 pazienti in area critica-intensiva. Infine, risulta necessario lavorare sulla crescente violenza verso gli operatori della sanità. L’ultimo episodio è di ieri sera (24 luglio 2019) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Apuane dove ci risulta che un paziente ha terrorizzato il personale infermieristico e medico prendendo a pugni, rompendolo, il vetro della postazione di accettazione. Occorre attuare le raccomandazioni ministeriali, sensibilizzare la cittadinanza e garantire nelle nostre strutture sanitarie un alto livello di sicurezza per i nostri professionisti che ogni giorno lavorano con professionalità, competenza ed umanità. Ci appelleremo all’Assessorato alla Salute, per capire se le nostre proposte sono attuabili nel nostro territorio così come nel resto della Toscana e se davvero dobbiamo temere che l’emergenza sanitaria e i servizi territoriali a Massa e Carrara rimangano fermi a vent’anni fa, mentre nelle aree limitrofe sono in continua evoluzione».



SIAMO VICINI AI COLLEGHI DEL PRONTO SOCCORSO