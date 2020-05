`Ict non è una roba da donne?`: il webinar della Camera di Commercio

Massa-Carrara - Il giorno 4 giugno a partire dalle ore 10 si terrà un webinar in diretta streaming sul tema "Ict non è roba da donne?" organizzata dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara e dal suo Punto impresa digitale, dalla Commissione pari opportunità della Toscana, dall'ufficio

scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara, dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di

Pisa e dal suo Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, con il patrocinio del Consiglio

regionale di Regione Toscana.



Il convegno affronterà nello specifico il tema di genere tramite il racconto di molte scienziate delle loro ricerche, del loro lavoro, e di come hanno perseguito i loro obiettivi, nel contesto della rivoluzione digitale, con annesso un cappello iniziale sul ruolo della donna nel contesto dell'innovazione, della formazione e del mercato del lavoro.



Collaborano all'iniziativa i seguenti Istituti scolastici: Istituto Meucci di Massa, Istituto

Comprensivo Carrara e Paesi a monte, Istituto Zaccagna-Galilei di Carrara, Liceo Scientifico

Marconi di Carrara, Liceo Artistico Gentileschi di Carrara, Liceo Scientifico Da Vinci di Villafranca

Lunigiana e Istituto Pacinotti-Belmesseri della Lunigiana.



Il webinar sarà tenuto in diretta streaming e registrato sulla pagina FB della Camera di Commercio (https://www.facebook.com/cameracommercioMS) e vedrà la partecipazione di Giuliana Opromolla dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa-Carrara, di Daniele Mocchi dell'Isr, di Lucia Pallottino e di Maria Sabrina Greco dell'Università di Pisa, di Chiara Magliaro della Fondazione Veronesi, di Simona Celi di BioCardioLab-Fondazione Monasterio.

Il coordinamento verrà effettuato da Mirella Cocchi, della Commissione regionale delle pari

opportunità e concluderà i lavori Sonia Casaburo, dirigente dell'Istituto Meucci di Massa.

Sarà possibile interagire e porre domande in diretta agli intervenuti.

Introducono i lavori il Presidente della Camera di Commercio Dino Sodini e la Presidente della

Commissione Pari Opportunità di Regione Toscana Rosanna Pugnalini.