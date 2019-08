«Attese troppo lunghe e case della salute inesistenti». Allarme dei sindacati

Massa-Carrara - Le confederazioni Cgil, Cisl e Uil di Massa-Carrara, unitamente alle federazioni dei pensionati in seguito agli incontri tenuti in Area Vasta e con la direzione del Distretto di Costa, esprimono la loro «grande preoccupazione» per lo stato della sanità territoriale. «Gli anziani – scrivono i tre sindacati – rappresentano la categoria che oggi maggiormente risente dei disservizi nel territorio: le difficoltà agli spostamenti rende impraticabili soluzioni che vengono proposte lontano dal luogo di residenza, spesso ai sintomi in atto si aggiungono patologie croniche o complesse che necessitano o di continuità di assistenza o di scrupolose anamnesi, in genere non conciliabili con i tempi previsti dalla scansione degli appuntamenti, per di più complicati da difficoltà di comunicazione specialista-paziente. A questo proposito molto spesso l’informazione sui servizi esistenti spesso carente, e su questo un corretto rapporto con i corpi intermedi, (associazioni, patronati ecc.) potrebbe fare molto per facilitare l’esercizio corretto del diritto alla salute».



«I provvedimenti adottati per ridurre i tempi di attesa – aggiungono i confederali – a tutt’oggi non sembrano aver dato nella nostra zona miglioramenti significativi, per cui vi è un ricorso in modo non proprio appropriato ai pronto soccorsi, intasando strutture già di per sé inadeguate, un abbassamento degli interventi di prevenzione e un’esplosione del ricorso alla sanità privata, per la quale proprio gli anziani mancano di coperture, previste ormai in quasi tutti i contratti nazionali o di secondo livello per gli attivi o, qualora manchino possibilità economiche, persino si rinuncia alle cure».



«Ecco perché l’inadeguatezza della sanità territoriale, cardine della riforma sanitaria toscana – proseguono – ricade pesantemente sulle condizioni di vita degli anziani; ad oggi le “case della salute”, previste nel piano operativo nella nostra zona, sono per lo più semplici targhe affisse all’esterno degli edifici. In particolare non esiste oggi un vero confronto con le istituzioni preposte che garantisca date certe per la realizzazione sia della sede di Avenza, sia del centro di Carrara, dove “la cittadella della salute” sembra muoversi nel regno dell’utopia, nonostante gli impegni solennemente presi con la cittadinanza, così per Massa, dove si aspetta ancora, a distanza di più di sei anni, una proposta credibile di localizzazione».



«Ricordiamo – concludono Cgil, Cisl e Uil – al sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, che è attualmente il presidente della Conferenza dei Sindaci della zona, e al sindaco di Massa, Francesco Persiani, che hanno l’onere di rispondere della salute dei cittadini». I sindacati chiedono pertanto «chiarezza di idee, di localizzazioni, di tempi e soprattutto di impegni finanziari che diano concretezza operativa a progetti realistici, chiari sui contenuti, che permettano agli abitanti di tutta la provincia di uscire dalla condizione di minorità nei confronti delle altre zone della regione e di essere correttamente tutelati nel loro diritto alla salute».