Piccoli sub crescono: consegnati gli attestati al Centro Alto Tirreno

Marina di Massa - Sabato 3 agosto si è concluso il corso Mini Ara Memorial Sonia Gozzi. La cerimonia, alla presenza del vice comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara C.F. Enrico Pasqualotto, il comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Massa-Carrara Dott. Ing. Daidone Calogero, al Ass. allo Sport del Comune di Massa Paolo Balloni, al delegato provinciale F.I.P.S.A.S. Massimiliano Giacich, al delegato alla Costa per il Comune di Massa Marco Amorese e alla rappresentante del consorzio Riviera Toscana Laura Sacchetti, si è tenuta la consegna degli attestati di partecipazione ai 15 minibus. Come ogni anno il Centro Sub Alto Tirreno, grazie ai sui collaboratori e ai suoi soci volontari, hanno potuto svolgere il corso della durata di una settimana. Una settimana intensa e piena di soddisfazioni nel vedere questi piccoli sub poter provare l’ebrezza di respirare sotto il livello del mare. Questi i piccoli nuovi minibus: Marco Bontempi, Elena Portolesi, Chiara Portolesi, Gabriele Angeloni, Petra Ceccarelli, Alberto Salvatore, Leonardo Xhepa, Julia Nicol Fialdini, Giordan Endriu Fialdini, Lorenzo Pedrinzani, Andrea Biagi, Cristian Triscornia, Mia Giannotti, Yuri Tonini, Morgan Tornaboni e Federico Giorgieri. Nello stesso giorno sono stati anche consegnati i brevetti per i corsi invernali di Apnea e Ara 1° e 3° livello.Il presidente, Paolo Scalfo, ringraziando tutti i partecipanti, dall’appuntamento al prossimo anno sempre nel mese di agosto per i mini sub e nel particolare a Daniela Fubiani per l’organizzazione del rinfresco a fine giornata.