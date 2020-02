Campionato Regionale di Cross, due titoli regionali e pioggia di madaglie per la Stracarrara

Marina di Massa - In un bel pomeriggio di sole si è svolta sabato scorso nella pineta Ugo Pisa di Marina di Massa la quarta prova del Gran Prix Toscano del circuito CSI, che ha visto la partecipazione di più di 200 atleti provenienti da tutta la Toscana.



Il team Carrarese schierava nelle varie categorie ben 36 atleti. La gara, oltre ad assegnare i punti per il Gran Prix regionale, era valevole per l'assegnazione dei Titoli Regionali di corsa campestre per le categorie giovanili.



Gli atleti della Stracarrara hanno conquistato in totale ben 12 podi, cinque dei quali sono stati conquistati nelle categorie giovanili e due dei quali sono valsi il titolo di Campione Regionale di cross. Nella categorie esordienti C (2013/14) Edward Achimov e nella categoria esordienti B (2011/12) Matteo Bonaso, sono i nuovi Campioni Regionali, sempre nelle stesse categorie la società ha conquistato due argenti con Collavoli Marco (esordienti C) e Di Vita Guido (esordienti B). Nella categoria ragazze Cerbai Francesca ha conquistato un importante bronzo.

Fra i grandi ottimo terzo posto assoluto per Fruzza Valentina. Bene anche Granai Monnalisa e Agese Di Biagi rispettivamente seconda e terza nella categoria (amatori A donne), Bartelloni Franco terzo fra i Veterani A così come Battistini Marco, terzo, nella categoria Amatori A, ottimo esordio con un primo posto di categoria per Corsini Mirella fra le Veterane A ed argento per Rita Pezzica nella categoria Veterane B. Grande soddisfazione per la società sportiva che ha cominciato l'anno con ottimi risultati.