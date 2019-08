Toscana Fest, sale l´attesa a Massa per l´arrivo di Salvini

Marina di Massa - Da domani fino a domenica il parco della Comasca ospiterà la Toscana Fest, la festa del partito della Lega. Atteso anche il leader del gruppo, nonché attuale Ministro degli Interni, Matteo Salvini, previsto per domenica sera. «È un’oppportunità e un piacere accogliere questa festa» – ha detto il sindaco di Massa, Francesco Persiani durante la presentazione della manifestazione che si è tenuta a villa Cuturi alla presenza dell’onorevole Susanna Ceccardi, del vicesindaco Andrea Cella e del responsabile degli enti locali toscani, Andrea Barabotti.



«I miei complimenti vanno agli organizzatori per il grande lavoro svolto in questi giorni che speriamo venga apprezzato anche dai turisti» è intervenuta Susanna Ceccardi. Venerdì 16, alle 17,30, “Cerimonia di apertura con i saluti di Francesco Persiani e giuramento dei nuovi eletti con Susanna Ceccardi e Stefano Locatelli”, cita la locandina. A seguire la conferenza “La difesa dei confini e lo scandalo delle Ong", curata dal professor Luciano Bozzo e da Luca Donadel. Alle 20 è prevista la cena con Susanna Ceccardi e i sindaci del centro destra a cui seguirà il dibattito “Dal buon governo delle città al buon governo della Regione”. E dalle 22.30 si balla: la musica è quella degli anni ‘70 e ‘80. Sabato 17 agosto la capogruppo della Lega Elisa Montemagni aprirà la giornata con un incontro per riflettere sulle elezioni regionali e a seguire un approfondimento su “Relazioni atlantiche nell’era Trump”. Alle 20 il Ministro del turismo e delle politiche agricole Gian Marco Centinaio e il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ceneranno insieme ai militanti della Lega. E, per sabato, la musica cambia: attesi balli stile latino americano.



Per finire domenica è previsto l’incontro della Lega Giovani: “Il motore della rivoluzione del buonsenso” curato da Federico Bussolin e Luca Toccalini. Il ministro Salvini è atteso per la cena che avrà inizio alle 20, cui seguirà l’intervento dal palco. In chiusura musica anni ‘90. Tutto pronto per la Festa della Lega, quindi. Il sindaco garantisce per il partito: «Risulta che la procedura per avere i permessi sia stata eseguita correttamente. Tutto si sta svolgendo come di norma».

CAMILLA PALAGI