Inizia la Festa della Lega Toscana: protagonisti Susanna Ceccardi e i sindaci di centrodestra

Marina di Massa - La prima giornata della Toscana Fest, evento promosso ed organizzato dalla Lega Toscana presso il parco della Comasca di Ronchi, a Marina di Massa, si aprirà, annunciano dalla Lega «con una toccante e significativa cerimonia, voluta ed orchestrata dall'Onorevole Susanna Ceccardi, parlamentare europea e Coordinatrice della Lega in Toscana. Tutti gli eletti nelle fila leghiste, saranno, infatti, chiamati a prestare giuramento, dicendosi così pronti a seguire quello che è, da sempre, lo spirito che anima il partito guidato da Matteo Salvini. Sarà, sicuramente, un momento emozionante che coinvolgerà, come detto, i diversi Sindaci e Consiglieri comunali che sono stati eletti nelle amministrative di fine maggio. La Lega, infatti, cresce in modo esponenziale anche in Toscana e sempre più zone di questa splendida regione non sono più governate dal Pd. A seguire, spazio per il primo dei tre attesi dibattiti riservati a temi europei; sul palco della Toscana Fest, il Prof. Luciano Bozzo, docente di relazioni internazionali all'Università di Firenze e Luca Donadel, noto video-blogger, si confronteranno su questa tematica di stretta attualità: "La difesa dei confini e lo scandalo delle ONG" Dopo cena invece, collegato al citato appuntamento d'apertura della kermesse massese, l'importante dibattito che vedrà come protagonisti la stessa Susanna Ceccardi che, lo ricordiamo, sovvertendo ogni pronostico, nel 2016 divenne Sindaco di Cascina, primo comune toscano a guida leghista; assieme a lei, si confronteranno sul valore del buongoverno delle città, rapportato al buongoverno della Regione, gli amministratori di varie località, come la stessa Massa, guidata da Francesco Persiani, padrone di casa, Pisa, col Sindaco Michele Conti, Grosseto, amministrata da Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Pistoia, il cui Primo cittadino è Alessandro Tomasi, oltre ai Sindaci Andrea Ghinelli e Luigi De Mossi, rispettivamente di Arezzo e Siena. Nell'ultima tornata amministrativa, anche Montecatini Terme, guidata ora da Luca Baroncini, Massarosa, amministrata attualmente da Guido Coluccini, Piombino, col neo- Sindaco Francesco Ferrari, Agliana, amministrata da Luca Benesperi e Cortona, guidata da Luciano Meoni, sono passati al Centrodestra, dopo decenni di predominio della Sinistra. Saranno presenti in questa occasione anche anche Francesco Torselli, Coordinatore regionale di FdI e Marco Stella, Vicepresidente del Consiglio regionale (Forza italia). Insomma, un'ottima occasione per assistere ad un interessante incontro sul delicato tema di come amministrare al meglio realtà grandi e piccole, affrontando quotidianamente le tante e complesse problematiche dei cittadini, con un occhio, poi, alla prossima tornata elettorale che, nella primavera del 2020, chiamerà al voto tutti i toscani».