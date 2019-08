Festa Lega, oggi il ministro Centinaio e il governatore Toti

Marina di Massa - Anche la seconda giornata della Toscana Fest in programma al Parco della Comasca di Ronchi, «si preannuncia molto interessante e coinvolgente» annunciano dal Carroccio. «Diversi e qualificati i protagonisti, che, dalle 17.30 di oggi, sabato, in poi, si alterneranno sul palco dell'evento leghista. Si parte con i sei Consiglieri regionali, che, capitanati dal Capogruppo Elisa Montemagni, unitamente a Jacopo Alberti, Luciana Bartolini, Roberto Biasci, Marco Casucci e Roberto Salvini, focalizzeranno la loro attenzione sulle prossime elezioni in Toscana, previste per la primavera del 2020. Partendo da quanto fatto finora, gli esponenti leghisti esporranno le loro idee programmatiche per conquistare la regione. Dopo di loro, un dibattito fra il Governatore Giovanni Toti che recentemente ha annunciato di voler lanciare un nuovo movimento politico denominato "Cambiamo", ed il sottosegretario ai beni culturali, Lucia Borgonzoni, moderato dal direttore de La Nazione Agnese Pini. Il tema sará il Centrodestra e la sfida nelle regioni rosse. Ampio spazio ?a partire dalle 21.30? verrà dato a due ospiti d'eccezione, come il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo, Gian Marco Centinaio e Massimiliano Romeo, Capogruppo dei Senatori della Lega. I due big della Lega si confronteranno Sul tema L' Italia al bivio: nuovi o vecchi fantasmi. L'intervista sará moderata dal giornalista de Il Tirreno, Mario Neri. Insomma, un pomeriggio-sera davvero di alto livello, alla Toscana Fest, che non mancherà di appassionare il pubblico presente in attesa del gran finale previsto per ?domenica 18 agosto?».