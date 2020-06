Batteri in mare, il Pd incontra Gaia e lancia l´idea delle vasche di fitodepurazione

Marina di Massa - Il Partito Democratico di Massa ha avviato una serie di incontri con i vari Enti e organizzazioni del territorio: "Siamo fermamente convinti che la buona riuscita di una organizzazione non si raggiunge solo con le idee e le strategie migliori, ma anche con il contributo e la collaborazione disinteressata di chi è chiamato a governare".

"Il primo incontro lo abbiamo tenuto con il presidente di Gaia S.p.A., avvocato Vincenzo Colle. Nell'incontro si sono affrontati i problemi del Servizio Idrico Integrato, dalla captazione alla distribuzione e l'intero ciclo della depurazione. A partire dai problemidella sorgente del Cartaro come partito abbiamo posto l'attenzione sulle politiche che l'azienda ha intenzione di mettere in campo per ammodernare la rete al fine di limitare gli sprechi, e soprattutto quali interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia del ciclo gestionale con lo scopo di ridurre i costi di gestione e permettere cosi una rimodulazione al ribasso delle tariffe. Il capitolo più consistente ha interessato la depurazione e tutti i problemi che ruotano intorno ai depuratori in zona Lavello.

La notevole mole di risorse del piano industriale approvato da Gaia, che l'azienda ha potuto liberare dopo avere completato il risanamento dell'azienda, permettono di impostare le proposte per il futuro in tecnologie all'avanguardia. Il presidente Colle ha accolto le indicazioni del Partito Democratico di avviare una ricerca sugli scarichi abusivi e avviare un monitoraggio per fare una distinzione netta tra fogne di raccolta delle acque meteore e rete civile. Come ormai è risaputo questa situazione mette in crisi i depuratori in occasione di eventi meteorici anche di bassa intensità.

Un capitolo importante della discussione ha riguardato le strategie dell'azienda per risolvere l'abbattimento degli odori che provengono dalle fasi della depurazione.

Il presidente Colle ha dichiarato che l’Azienda sta valutando diverse soluzioni di moderna generazione per il trattamento e stoccaggio dei fanghi e anche ipotesi di copertura degli impianti con trattamento dell'aria che viene a contatto nel ciclo depurativo.

Nel confronto è stata ritenuta positiva la proposta del Partito di valutare la possibilità di installare a valle dei depuratori vasche di fitodepurazione per abbattere la forte presenza di nutrimenti, principale causa della proliferazione di sostanze vegetali che in estate per effetto delle alte temperature, e al minor apporto di acqua danno origine a fenomeni di eutrofizazione innescando quel processo che rende l'aria irrespirabile creando forti disagi alla popolazione residente".

Nelle conclusioni il segretario Norberto Riccardi ha evidenziato "l'importanza di questi incontri perchè permettono di eleggere il territorio a dimensione privilegiata di intervento, mettono nelle condizioni il partito di coinvolgere la cittadinanza nella gestione dei processi decisionali, presupposto indispensabile per una forza politica trasparente e attenta alle esigenze della comunità".