A Marina di Massa la festa regionale della Lega: ecco tutto il programma

Marina di Massa - Anche alla luce dei recenti avvenimenti politici, la Toscana Fest, promossa dalla Lega regionale, assume un'ulteriore importanza e quindi, per tre giorni, dal 16 al 18 agosto il parco della Comasca di Ronchi, sarà al centro della ribalta nazionale. Il programma è molto vario ed articolato e prevede la presenza di qualificati ospiti, come la folta schiera di parlamentari toscani, con la conclusione che sarà affidata a Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e Segretario Federale della Lega. Ma vediamo, nel dettaglio, quali saranno gli appuntamenti massesi, ricordando che, ogni sera, si potrà degustare dell'ottimo cibo, tramite un accurato servizio di Streetfood.



S'inizia, come detto, venerdì 16 agosto, alle ore 17.30, con una classica cerimonia d'apertura, a cui seguirà il significativo giuramento degli eletti, il tutto coordinato dall'Onorevole Susanna Ceccardi, parlamentare europeo e Commissario regionale della Lega, coadiuvata da Stefano Locatelli, Responsabile Enti Locali del partito, alla presenza anche dei segretari provinciali della Lega Toscana. A seguire, spazio per il primo dei tre attesi dibattiti riservati a temi europei; sul palco della Toscana Fest, il Prof. Luciano Bozzo, docente di relazioni internazionali all'Università di Firenze e Luca Donadel, noto video-blogger, si confronteranno su questa tematica di stretta attualità: "La difesa dei confini e lo scandalo delle ONG"



Dopo la cena con Susanna Ceccardi ed i Sindaci toscani del Centrodestra, vi sarà un interessante incontro che vedrà, appunto, coinvolti l'ex Sindaco di Cascina, unitamente ai molti amministratori di città grandi e piccole della nostra splendida Toscana. I Primi cittadini s'interrogheranno sul tema: "Dal buongoverno delle città al buongoverno della Regione." Al dibattito prenderanno parte anche Francesco Torselli, Coordinatore regionale di FdI e Marco Stella, Vicepresidente del Consiglio regionale (Forza italia). Al termine, spazio musicale con i brani evergreen degli anni '70 ed '80.



Sabato 17 agosto, la kermesse leghista si apre con una conferenza a cura dei Consiglieri regionali della Lega che accentreranno la loro attenzione su "Riflessioni e proposte per la Toscana di domani." Al termine di questo incontro, ancora l'Europa sotto i riflettori, con la presenza del Sottosegretario agli Affari Esteri, Guglielmo Picchi che dialogherà con il Professore Marco Bassani, docente di Storia delle dottrine politiche dell'Università di Milano. Alle 20.00, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario ai Beni Culturali, assieme al Governatore della Liguria Giovanni Toti, saranno intervistati dal Direttore de La Nazione Agense Pini nel corso di un dibattito dal tema "Il centrodestra e la sfida nelle regioni rosse". A seguire, la cena col Ministro del Turismo e delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio che, poi, assieme al Senatore Massimiliano Romeo, Capogruppo della Lega, parleranno al pubblico dal palco della Toscana Fest intervistati da Mario Neri, giornalista de Il Tirreno. Concluderà l'intenso pomeriggio-sera, un intrattenimento dedicato alla musica latino-americana.



Domenica 18 agosto, gran finale della Toscana Fest. Alle ore 17.30, saranno protagonisti i giovani della Lega che analizzeranno questo tema:" Il motore della rivoluzione del buonsenso." Alle 19.00, sempre a proposito di Europa, il giornalista-scrittore Magdi Cristiano Allam e l'Onorevole Andrea Crippa, Vice-Segretario Federale della Lega, si confronteranno su: " L'Europa fra Islam ed immigrazione." Infine, l'evento sicuramente più atteso: l'arrivo di Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e Segretario Federale della Lega che, dopo aver cenato con gli intervenuti, salirà sul palco per il comizio finale. Ancora uno spazio musicale, a cura dei "Rememories 90", darà, quindi, l'arrivederci all'edizione 2020 della Toscana Fest.