«Bonifica spiaggia ex-colonie: quale turismo con eternit e discariche?»

Marina di Massa - Bonifica spiaggia ex-colonia Torino, «sindaco Persiani e Regione Toscana cosa state aspettando?». Lo chiedono da Articolo Primo che interviene sui lavori che dovrebbero essere effettuati su quella porzione di litorale. «Se ne discute da decenni – affermano – (specialmente in campagna elettorale) risorse sono state stanziate ma non riusciamo a vedere l'inizio dei lavori. Ricordiamo l'impegno del sindaco Francesco Persiani in campagna elettorale per una bonifica immediata della spiaggia di fronte all'ex Colonia Torino con data inizio dei lavori e risorse già stanziate.

Ricordiamo inoltre i video con esponenti nazionali del centrodestra di fronte alla Colonia Torino a denunciare il degrado di quelle strutture e di quel tratto di costa.

Come possiamo parlare di salute, sicurezza del territorio e rilancio del turismo quando dopo un anno di amministrazione e dopo aver stanziato le risorse (Regione Toscana) i lavori non sono ancora partiti?

Come possiamo immaginare un investitore pronto a raccogliere la sfida di rilanciare queste storiche e importanti strutture ricettive (le colonie) quando si trovano davanti una discarica di amianto, eternit e residui industriali? Quella immagine della rete davanti alla spiaggia è un colpo al cuore della nostra costa e del nostro turismo.

La Regione Toscana ha colpe nella mancanza di progettazione e nella lentezza della messa in opera dell'inizio lavori. Rischiamo di perdere in questo modo un altra stagione estiva dando l'immagine di un territorio inquinato che non sa accogliere il turista e non si cura della salute dei propri cittadini.

Tutto questo risulta è ancora più urgente e grave dopo le ultime analisi sull'inquinamento della falda acquifera e sui dati choc dei tumori nella nostra provincia».