Spiagge libere attrezzate: ecco il bando del Comune di Massa

Si tratta degli arenili Brugiano, Il Fortino, Tiro a Volo, Trabucco e saranno affidati per la durata di due anni

Marina di Massa - Il Comune di Massa intende procedere all'affidamento in concessione delle quattro spiagge libere attrezzate comunali: Brugiano, Il Fortino, Tiro a Volo, Trabucco per la durata di due anni (fino al 31.12.2020). La procedura è stata articolata in quattro lotti funzionali con le seguenti basi d'asta:

Lotto 1 - Spiaggia denominata Brugiano € 44.922,50 (importo annuale a base d'asta) - € 89.845,00 (importo totale per l'intero periodo)

Lotto 2 - Spiaggia denominata Il Fortino € 47.562,50 - € 95.125,00

Lotto 3 - Spiaggia denominata Tiro a volo € 47.137,50 - € 94.275,00

Lotto 4 - Spiaggia denominata Trabucco € 64.700,00 - € 129.400,00



La gestione comprende la sorveglianza ai bagnanti, la pulizia e la manutenzione dell'arenile e delle strutture, la gestione dell'arenile sotto forma di spiaggia libera custodita ed attrezzata. Nell'affidamento sono compresi anche i manufatti adibiti a punti ristoro, la cui conduzione e gestione potrà essere attivata da ciascun aggiudicatario secondo le modalità di legge vigenti. E' possibile presentare offerta per una o più spiagge ma non sarà possibile avere più di una spiaggia in gestione. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta al massimo rialzo.



Modalità e termine di presentazione delle domande

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel bando e interessati a partecipare alla procedura potranno presentare domanda entro le ore 12,00 del giorno 23 aprile 2019.

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso all'Ufficio Protocollo del Comune di Massa, via Porta Fabbrica 1 in uno dei seguenti modi:

-a mezzo raccomandata del servizio postale;

-tramite corriere;

-mediante consegna a mano.

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.45, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.



Ai fini della presentazione di offerta è previsto il sopralluogo obbligatorio. La richiesta di sopralluogo deve essere inviata entro martedì 9 aprile 2019 esclusivamente

all’indirizzo di posta certificata: comune.massa@postacert.toscana.it I soggetti richiedenti dovranno presentarsi per il sopralluogo in data 11 aprile 2019 secondo il

seguente orario: - ore 8.30 spiaggia Brugiano; - ore 10.30 spiaggia Il Fortino; - ore 12.30 spiaggia Tiro a Volo; - ore 15.00 spiaggia Trabucco.



E' possibile ottenere chiarimenti riguardanti la procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC comune.massa@postacert.toscana.it entro martedì 16 aprile. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro mercoledì 17 aprile mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web istituzionale sezione "Bandi di Gara" - "Comunicazioni". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Rolla tel. 0585 490390 e mail: francesca.rolla@comune.massa.ms.it



La documentazione relativa alle procedure di affidamento è disponibile al seguente link "Avviso pubblico affidamento quattro spiagge libere comunali"