Premio San Domenichino: raddoppiate le adesioni alla 61esima edizione

Marina di Massa - Sono raddoppiate le adesioni al Festival internazionale della letteratura Sandomenichino – Marina di Massa 2020, giunto alla 61esima edizione. Dopo il traguardo del 60esimo compleanno, il presidente dell’associazione culturale San Domenichino, avvocato Giacomo Bugliani, e il direttivo, avevano annunciato una svolta innovativa per le nuove edizioni.



Una svolta che ha consentito di ottenere lusinghieri risultati nel panorama nazionale della letteratura, raddoppiando il numero dei partecipanti. Dunque, la giuria di questo 61° festival, presieduta da Alessandro Quasimodo, e composta da: Franco Farina, Egizia Malatesta, Sara Baccioli, Rosaria Bonotti, Marzia Dati, Franco Pezzica, Manrico Testi, Angela Maria Fruzzetti, Franco Frediani, Marina Pratici, Giacomo Bugliani, Roberto Benatti, Alessandro Maccari, Leonardo Angiolini, Carlo Pernigotti, Alessandro Cecchieri riunitasi il giorno sabato 11 luglio 2020, ha deliberato all’unanimità la classifica dei vincitori delle varie sezioni. “Sono molto soddisfatto di questa 61esima edizione – commenta il presidente dell’associazione culturale San Domenichino, Giacomo Bugliani - non solo per l’elevata partecipazione, registrando oltre il doppio dei partecipanti rispetto all’anno precedente, ma anche per la qualità delle opere, che è stata molto alta. Posso capire la difficoltà che ha avuto la giuria nel selezionare una graduatoria di merito. Quest’anno, durante la cena che farà seguito alla cerimonia di premiazione, vorremmo dare ampio spazio alle opere premiate consentendo ai vincitori di poter leggere, o far leggere al presidente della giuria, Alessandro Quasimodo, una poesia oppure un brano ritenuto tra i più significativi. Altro evento che sottolineo con soddisfazione è la collaborazione che è nata con il Parco di Collodi, e saremo omaggiati dell’ intervento del direttore del Parco Collodi e dell’ Istituto comprensivo “Luigi Staffetti” di Massa. All’interno della manifestazione – aggiunge l’avvocato Bugliani - saranno allestite due mostre: una dedicata al personaggio di Pinocchio, a cura della scultrice Clara Mallegni ed un vernissage

proposto dall’associazione culturale La Califfa di Alessio Camardo. L’evento, inoltre, ci offre l’opportunità di conferire un riconoscimento ai giovani che hanno partecipato al Sandomenichino, inserendo la sezione “Carlo Collodi”. Ma la novità di questa edizione 2020 è sicuramente la suggestiva location, con la cerimonia che sarà effettuata sulla spiaggia con palcoscenico sulla riva del mare. Tuttavia, per non dimenticare la nostra tradizione, organizzeremo una conferenza stampa di presentazione della cerimonia nella nostra sede presso la chiesa di San Domenichino a Poveromo”. Per la prima volta, la cerimonia di premiazione si terrà al Bagno “Sara” - Lungomare di Levante, a Poveromo, sabato 29 agosto. In caso di pioggia, presso la sala del Centro Congressi a Marina di Massa. Il Festival Sandomenichino ha il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa e l’associazione Balneari Massa.



Ecco i vincitori del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino 2020. Nella sezione A, poesia edita o inedita: 1° Daniela Visani di Imola, 2° Giovanna Cardella di Milano, 3° Flavio Provini di Milano, 4° Stefano Baldinu di Bologna, 5° Maria Filuppi di Vicenza, 6° Leonardo Tavolaccini , 7° Vanda Guaraglia, 8°- Vittorio Di Ruocco, 9° Carmelo Consoli, 10° Raffaella Bolseno Cosentino. Premio della critica: Gennaro De Falco. Premio associazione culturale San Domenichino: Serafina Bizzarri. Premio speciale San Domenichino: Devid Bracaloni, Raffaele Floris, Tiziana Gabrielli, Rita Bonini, Monica Casadei.

Segnalazione di merito: Thomas Croce, Mario Borghini, Benedetta Cardone, Ugo Ganapini, Caterina Bertocchi, Franca Polini, Agnese Antonioli, Marco Alberti, Alina Gjica.

Vincitori sezione B, silloge inedita: 1° Andrea Lanfranchi, 2° Roberto Romanato, 3° Pier Angelo Scatena. Premio della critica: Lucrezia Lombardo. Premio associazione culturale San Domenichino: Sante Serra. Premio speciale San Domenichino: Stojic Ksenija, Maria Teresa Landi, Mita Feri.

Vincitori sezione C libro edito poesia: 1° Geraldo Masuccio, 2° Dario Talarico, 3° Fabrizio Lombardo, 4° Lorenzo Fava, 5° Alfredo Rienzi, 6° Carla De Angelis, 7° - Angelo Gaccione, 8° Angel o Terranova, 9° Marco Bellini, 10° Salvatore Risuglia.

Premio associazione culturale San Domenichino: Lorenzo Landini. Premio speciale Sandomenichino: Enzo Bacca.

Vincitori sezione D Racconto breve: 1° Giuseppe Ranieri, 2° Irene Paoluzzi, 3° Vanessa Lorieri. Premio della critica: Emanuela Lello. Premio associazione San Domenichino: Elisabetta Tempesti. Premio speciale San Domenichino: Iride Guidi, Edda Valentini, Gioia Giusti. Segnalazione di merito: Massimo Ghio, Fiorella Guadagni, Martina Barani, Cristiano Callegari.

Vincitori sezione E narrativa inedita: 1° Luca Bianchedi, 2°Paolo Pampana, 3° ex aequo Igino Lanforti, Gennaro Di Leo, Luigi Gianturco.



Premio della critica: Mario Tucci. Premio associazione culturale San Domenichino: non assegnato. Premio speciale San Domenichino: Cristian Belloni, Romildo Villarecci. Segnalazione di merito: Evandro Dell’Amico,Giancarlo Pardini, Cesare Marchetti, Pietro Zaccagna, Romano Bavastro.

Vincitori sezione F narrativa edita: 1° Nicola Valentini, 2° Maria Caterina Mammola, 3° Gabriella Pirazzini, 4° Luigi Lazzaro, 5° Corrado Leoni, 6° Nicola Pesce, 7° Mauro Monni, 8° Giovanni Margarone, 9° Alessandra Santini, 10° Andrea Scherini. Premio della critica: Giuseppe Bartolozzi. Premi associazione San Domenichino: Simona Bertocchi. Speciale San Domenichino: Michelangelo Bartolo, Lamberto Vaghetti, Federico Baldanzellu, Gino Pitaro.

Segnalazione di merito: Roberta Melli, Luciano Manfredi, Claudia Turco, Manuele Andreucci, Domenico Bertoli, Maddalena Lenti, - Pieter Schut, Francesco Guglielmino, Carlo Bernini, Mario Torti, Rita Innocenti, Clelia Palombo.

Premio speciale Poseidon narrativa edita offerto da Stabilimento Balneare “Bemi”: Rosalba Lepore, Isabella Oral Di Marsciano, Angelo Vazzana.

Vincitori sezione G testo teatrale: 1° Giovanni Martucci, 2° Elisa Tondi, 3° Ciro Russo. Premio della critica: Alessandro Bindi. Premio associazione San Domenichino: Gianni Caminiti. Premi speciali: Oriano Bartoloni, Marco Ciaramella. Lina Carrieri.

Premio Sandomenichino sezione Carlo Collodi: Francesco Bitossi, Gianluca Cassone, Viola Della Pina, Alice Farneti, Andrea Legname, Francesco Duilio Salvatori, Sofia Marzia Sangermano.

Per info consultare il sito sandomenichino@virgilio.it