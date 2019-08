Fuochi d´artificio per salutare l´estate, tutto pronto a Marina di Massa

Marina di Massa - Marina di Massa saluta l’estate con i fuochi d’artificio: un colpo ogni secondo e mezzo per una durata complessiva di venti minuti. Venerdì 30 agosto, come da tradizione, si rinnova l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico a Marina di Massa con inizio alle ore 22. I fuochi verranno “sparati” dalle chiatte galleggianti posizionate nello specchio di mare davanti al Pontile. Una particolarità apprezzata da residenti e turisti perché assicura una visione sul mare che rende l’atmosfera unica.



La realizzazione dello spettacolo è affidata alla ditta “Piro Italy” di Reggio Emilia, invitata a realizzare spettacoli pirotecnici in tutto il mondo, “che utilizzerà solo fuochi italiani ed europei - ha precisato Giacomo Nunzianti, presidente di Ccn Marina di Massa A Spasso con la costa. Un evento che all’amministrazione comunale massese costerà tra i 15 e i 17 mila euro, “il minimo del prezzo per un bello spettacolo” assicura Nunziati.



Ma quella sera a Marina non ci saranno solo i fuochi. A partire dalle 20 sul palco di Piazza Betti ci sarà Radio Bruno con dj set di Tony Ross e per tutta la serata mangia fuochi e vari artisti di strada intratterranno il pubblico. I commercianti resteranno aperti; come per ogni manifestazione, sarà rispettata la normativa sulla safety e security.



"E’ prematuro trarre delle valutazioni sull’estate e sugli eventi che hanno interessato la nostra città – ha detto il sindaco Francesco Persiani – Mi sembra che agosto abbia visto grandi presenze con il festival Mercurio d’argento, ma anche Marina di Massa con i piccoli eventi di Villa Cuturi; dobbiamo, però, sforzarci a fare di più perché viviamo in una zona che confina con la Versilia che da sempre è ricca di spettacoli di un certo calibro. Quello di venerdì sera sarà uno spettacolo pirotecnico per salutare la fine dell’estate e dire arrivederci ai turisti che anche quest’anno hanno scelto Marina di Massa come meta turistica, sperando che tornino anche il prossimo anno”. Soddisfatto il presidente del Ccn: "Il nostro territorio ormai vive di un turismo che cambia in continuazione, ma anche di seconde case e molte persone che sono tornate in città durante i weekend, sapendo dei diversi eventi organizzati quest’anno. Dopo “la notte dei pirati” abbiamo capito che si può organizzare un evento anche nei giorni feriali, purché organizzato e pubblicizzato come si deve. L’obiettivo, d’ora in poi, è quello di far diventare i fuochi d’artificio di agosto un appuntamento fisso così che i turisti possano programmarsi le ferie in base allo spettacolo, ma soprattutto non dobbiamo far “morire” Marina di Massa durante il periodo invernale".