`Qualità e umanizzazione, aver cura delle professioni di cura`. Il convegno a Marina di Massa

Marina di Massa - Il 25 e il 26 ottobre Marina di Massa ospiterà il convegno "Qualità e umanizzazione, aver cura delle professioni di cura", in programma al Centro Congressi di via San Leonardo 492 dalle 8,30 alle 18,20 di venerdì e dalle 8,30 alle 16,20 di sabato. Gli organizzatori scrivono: "Si registra in tutto il mondo un aumento delle richieste di salute e, nel contempo, una apparente incapacità di rispondere a tale domanda: nonostante le enormi risorse investite ed il notevole progresso delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In altre parole:perché nonostante le enormi risorse impiegate e gli indiscutibili progressi scientifici raggiunti, le persone si sentono sempre meno curate e i curanti si sentono sempre meno apprezzati?".



Rispondere a questo interrogativo è di cruciale importanza ed è diventato oggetto di studio e di ricerca che impegna varie professioni e su cui molto si comincia a dibattere e a pubblicare. Una possibile spiegazione di questa realtà sta nel fatto che le risposte solamente “tecniche” non rispondano completamente alla domanda di salute di ognuno di noi: sappiamo di avere a disposizione sempre più cure ma ci sentiamo sempre meno curati. Tutto ciò crea un clima d’insoddisfazione e diffidenza tra chi cura e chi è curato.



La dottoressa Laura Iardella ha indagato questo problema con un lavoro sperimentale di ricerca, coinvolgendo un gruppo dei massimi esperti italiani e stranieri in materia. Il successo del suo studio ha creato le premesse per organizzare un convegno di respiro nazionale, primo nel suo genere in Toscana.



Un convegno di fortissima valenza etica e utilità sociale: ricercare come si possa curare e rispondere alla domanda di cura senza incrementare la spesa sanitaria, per tale motivo tale convegno ha ricevuto la sponsorizzazione di solo pochi lungimiranti soggetti e di nessuna casa farmaceutica. L'iscrizione al convegno è possibile attraverso il sito www.briefingstudio.it, ed è gratuita.