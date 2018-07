È successo ieri sera alla Partaccia. La donna è stata portata al Noa in codice rosso

Marina di Massa - Un volo spaventoso, poi la rovinosa caduta sulla strada, la perdita di conoscenza e la corsa in codice rosso all'ospedale. Grave incidente nella serata di ieri è accaduto a una turista tedesca a Marina di Massa, nella zona della Partaccia. Intorno alle 21.30 la donna stava percorrendo in bicicletta via delle Pinete all'altezza del campeggio Souvenir quando, per cause in corso di accertamento, è stata presa in pieno da un'auto che stava sopraggiungendo nel senso di marcia opposto, sbalzandola via dal sellino.



Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che l'auto, una Fiat Panda, l'abbia colpita frontalmente in fase di sorpasso. Un impatto tremendo: la donna ha sfondato il parabrezza dell'auto ed è letteralmente volata, sbattendo dopo pochi istanti violentemente a terra. La turista tedesca ha perso conoscenza per i gravissimi traumi riportati. Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorritori con 3 mezzi del 118. Il medico, constatando la gravità della situazione, ha disposto l'immediato trasferimento in ospedale in codice rosso della donna che è stata portata d'urgenza al Noa. Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma non c'è stato modo di farlo intervenire.



Compito delle forze dell'ordine sarà adesso stabilire le responsabilità e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.