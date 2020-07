Marina di Massa - Recuperato giovane esemplare di tartaruga marina impigliato nelle reti da pesca di un peschereccio e consegnato alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio. L'esemplare è stato poi preso in consegna dai volontari del Wwf di Marina di Massa che di concerto con l'Arpat di Livorno su coordinamento della Regione Toscana è stato prontamente trasferito presso la struttura Veterinaria dell'Acquario di Livorno per gli accertamenti sanitari.



«Ci si augura che presto possa riprendere la libertà in mare – affermano dal Wwf di Marina di Massa – inserito in un progetto di monitoraggio che possa permettere agli studiosi di reperire informazioni nella protezione di queste specie marine minacciate da innumerevoli pericoli. La struttura Wwf di Ronchi, presente da oltre 20 anni, con il recupero di decine di esemplari, fa parte del Progetto Tartarughe Marine coordinate dal Wwf Italia in progetti di conservazione internazionali. Si ringrazia il Comune di Massa per la disponibilità concessa a far sì che anche sul nostro territorio ci siano strutture di eccellenza in difesa della biodiversità del nostro pianeta».