Tamponamento all´Essenza, quattro giovani `cadono come birilli`

Marina di Massa - Quattro giovani di Massa sono finiti all'ospedale a causa di una collisione fra due automobili. È successo questa mattina, intorno alle 4.40, nei pressi del locale “Essenza”. Fortunatamente non hanno riportato gravi ripercussioni. L'incidente ha coinvolto un'automobile ferma, in sosta davanti al locale. I quattro erano appoggiati al mezzo quando sono stati sorpresi dall'urto di un'altra automobile, andata a sbattere contro di loro per ragioni che non sono state ancora chiarite. "Sono caduti come birilli", racconta il personale del 118. I quattro giovani hanno riportato lesioni lievi: tre sono stati accolti al pronto soccorso del Noa attraverso un codice verde, uno in codice giallo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Bianca, e il 113. Gli accertamenti per stabilire le dinamiche del tamponamento sono in corso.