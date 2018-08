Stupratore in manette dopo furiosa lite per questioni di droga

Ha preso a pugni dei ragazzi che avevano "ordinato" dell'hashish ma poi ci avevano ripensato. È successo a Marina di Massa

Marina di Massa - Aveva dei precedenti per stupro e rapina. Per questo era un soggetto considerato pericoloso l'uomo di 30 anni arrestato dalla polizia a Marina di Massa. La segnalazione era scattata dopo una furiosa lite avvenuta in un campeggio della Partaccia, dove dei ragazzi avevano "ordinato" dell'hashish, ma poi al momento della consegna ci avevano ripensato, scatenando così la furia dello spacciatore. L'uomo, di origini siciliane, ha così preso a pugni i ragazzi.



L'allarme è stato dato quasi immediatamente e sul posto si è recata una volante della polizia. Gli agenti sono riusciti a farsi raccontare dai giovani la verità dietro a quella lite, e si sono fatti indicare dove avrebbero potuto trovare lo spacciatore. L'uomo è stato così rintracciato e per lui è scattata la denuncia. Dopo la segnalazione, alcuni giorni dopo, la polizia ha ricevuto l'ordine di arresto dal tribunale di Prato: il 30enne era stato condannato a sei anni ed è stato per questo arrestato.



[immagine di repertorio]