Prostituzione e droga, controlli e raffica di multe a Marina di Massa

Nella serata di giovedì la polizia di Stato ha intensificato la propria presenza sul lungomare: identificate e sanzionate cinque lucciole e segnalato un uomo per possesso di hashish

Marina di Massa - Nella serata di giovedì, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in città, assicurando maggiore presenza e visibilità sul lungomare di Massa. Il personale della Squadra Volante della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze è stato impiegato in specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della prostituzione su strada. I controlli si sono svolti nei pressi di Piazza Betti, in zona Partaccia, ma anche in località come Ronchi e Poveromo dove era stata segnalata la presenza di persone dedite a tali attività.



Nel corso della serata, gli Agenti hanno identificato tre cittadine rumene e due cittadine albanesi, cui è stata successivamente contestata la violazione amministrativa di cui all’art. 56 del Regolamento di Polizia Urbana in materia di misure a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, con la contestuale sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.



Sempre durante il servizio, gli uomini delle Volanti hanno sottoposto a controllo una persona che, trovata in possesso di modica quantità di sostanza del tipo hashish, è stata segnalata alla competente autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.