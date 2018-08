Incidente pauroso in via delle Pinete: autobus distrugge un´auto

È successo nel tardo pomeriggio a Marina di Massa. Sul posto due ambulanze e la polizia municipale

Marina di Massa - Uno scontro pauroso autobus contro auto. È successo nel pomeriggio intorno alle 17.30 in via delle Pinete a Marina di Massa, in località Bondano. Una corriera della Ctt Nord, per cause in corso di accertamento ha colpito sulla fiancata una Citroen C3 nera buttandola fuori strada e schiantandola contro il muretto di una delle case che si trovano in quella zona. Al volante dell'auto una donna che è stata soccorsa dopo alcuni minuti da un'ambulanza della Misericordia di Massa e da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara. Fortunatamente per la guidatrice non ci sono state conseguenze gravi da un punto di vista fisico, visto che è stata portata all'ospedale delle Apuane in codice verde.



Delle conseguenze importanti, invece, si sono registrate al traffico di via delle Pinete. Infatti la circolazione è stata interrotta per oltre un'ora. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Massa per i rilievi del caso e per accertare la dinamica e le responsabilità di questo incidente.