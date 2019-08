«Lavorare senza giorno di riposo non è normale. È illegale»

- «Siamo i baristi, siamo i bagnini, siamo i camerieri che vi servono il caffè, siamo quelli che vi portano la pizza a casa. Non è vero che non vogliamo lavorare: basta con questa narrazione tossica, la verità è che tutto questo non è legale. E l’illegalità non può essere normalità». Elia Buffa dell’Unione Sindacale di Base ha il megafono alla mano e dal pontile di Marina di Massa si rivolge a chi in spiaggia prende il sole: il flash mob organizzato da Usb avviene in concomitanza con la manifestazione lanciata a Rimini. Scopo delle due proteste è realizzare una piattaforma che consenta di unire i lavoratori del mar Tirreno a quelli del mar Adriatico ponendo fine alla frammentarietà contrattuale del settore turistico tramite l'applicazione del contratto nazionale "Pubblici esercizi, ristorazione e turismo". Ma anche affrontare il nodo dell’assenza del giorno libero e dei turni di riposo, delle assunzioni e delle buste paga in "grigio" con retribuzioni a metà fra il regolare e il nero. Aumentare i salari, quindi, determinarne un valore minimo per passare dalle paghe orarie che di solito partono da meno di 5 euro e non vanno oltre i 7-8 ai 9 euro. Condizioni che a quanto pare sono considerate "normali" sul litorale.Durante la manifestazione è stata lanciata anche un’iniziativa: #litoraledeglischiavi. Anche in maniera anonima sarà possibile segnalare al numero +393278372260 le anomalie registrate sulla costa. “Aiutaci a smascherare le ingiustizie di cui sei testimone”, cita il coupon distribuito ieri mattina in occasione del sit in. Loro, i manifestanti, indossavano invece delle maschere azzurre a coprirne i volti. Scelta che, spiegano, è dettata dal profilo del settore turistico locale: piccole realtà, spesso familiari, in cui il passaparola se scegli di rivendicare i tuoi diritti è immediato. E dove creare una rete sindacale appare una vera e propria sfida: «In Toscana le aziende attive nel turismo balneare difficilmente superano i 15 dipendenti e, oltre agli stabilimenti, includono anche ristoranti e negozi - racconta Buffa - Sono quindi realtà piccole e varie, che non facilitano la creazione di una rete sindacale e di solidarietà fra i lavoratori. Inoltre, la crisi economica, che ha colpito aree come la provincia di Massa-Carrara, ha dato vita a un esercito di disoccupati, di cui non di rado i datori di lavori si approfittano».Un esercito di disoccupati che «Non va bene, ma anziché niente», si giustifica Andrea,, 20 anni, bagnino. «Il contratto del bagnino va a gradi. Ogni anno che fai dovrebbe farti salire di livello. Ma qua offrono solo quello di apprendista, quindi ti pagano cinque euro l’ora. E questo succede a me, ma è per tutti così, anche se non denunciano. Io lo so. E non può essere un caso».

CAMILLA PALAGI