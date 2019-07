«Abbandonati in un campeggio della Partaccia». La denuncia di 20 turisti

- «Siamo una ventina di campeggiatori che da diversi anni frequentano assiduamente il litorale apuano e più precisamente località Partaccia, in qualità di clienti del Camping Azzurra». Inizia così la lettera di un gruppo di campeggiatori del nord Italia che denunciano una serie di disagi vissuti all'interno di un'area turistica della Partaccia. La lettera non le manda a dire e parla di «assenza di un servizio di controllo notturno, della mancanza di illuminazione nelle piazzole, di poca pulizia e poca igiene».Una situazione che inizia a "puzzare" quando ad aprile, in piena notte, i campeggiatori subiscono alcuni furti. «A quel punto non ci è stata fornita la polizza assicurativa». Il gruppo vuole vederci chiaro e inizia a chiedere ai titolari del camping ricevute fiscali, copie della polizza assicurativa, copie delle tasse di soggiorno. I titolari però li invitano a lasciare il campeggio, raccontano i turisti.«Non crediamo che i turisti si accolgano in questo modo. La nostra storia oltre che da angherie e umiliazioni è caratterizzata dalla più totale indifferenza da parte di chi, a quanto sembra non vuole affrontare con trasparenza e correttezza la questione campeggi: prima fra tutte alcune istituzioni e autorità locali, a cui ci siamo rivolti anche tramite legale e che fino ad adesso non ci hanno dato alcuna risposta». La legale, l'avvocata Francesca Galloni, spiega di aver contattato, anche tramite pec, amministrazione e polizia municipale. «In inverno ci è stato detto che essendo chiuse le strutture non erano possibile fare gli accertamenti necessari a capire che cosa stesse succedendo. Da aprile in poi, nonostante le nostre sollecitazioni, non abbiamo ricevuto risposta».

CAMILLA PALAGI

(foto: repertorio)