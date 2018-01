I balneari chiedono soluzioni veloci e un tavolo con la Regione

Marina di Massa - Onde alte oltre cinque metri hanno investito tutto il litorale apuano. La mareggiata di ieri è la terza dell'anno ed anche la più violenta, tanto che le onde hanno raggiunto in alcuni tratti la strada trascinando con se sassi e detriti vari.



Nella zona di Partaccia, in particolare, dove le scogliere non reggono più la violenza delle onde, la spiaggia è quasi scomparsa. Numerosi sono stati anche i danni alle strutture balneari e grande è la preoccupazione di chi ha investito in quelle aree.



Le associazioni dei balneari hanno chiesto all'amministrazione comunale e provinciale un tavolo insieme alla Regione, che ha in carico i lavori anti-erosione, così da poter trovare una soluzione. Il tavolo, hanno fatto sapere le amministrazioni, dovrebbe essere convocato a breve, nel frattempo la Regione Toscana si è resa disponibile ad un sopralluogo e ad un incontro. Ma, come è ben comprensibile, i balneari non hanno intenzione di aspettare tempi lunghi e tanto meno l'operazione di ripascimento programmata dalla Regione.



In assenza di un repentino intervento, probabilmente, rischieremo di non trovare più la spiaggia per l'estate 2018.