Il parco acquatico patrocinato dal Comune di Massa si chiama `Versilia water park`

Marina di Massa - Sui social fa discutere la foto dell'insegna del parco acquatico che verrà allestito a Marina di Massa. Il motivo? Il nome: Laguna delle orche, Versilia water park. La domanda sorge spontanea: da quando il litorale massese rientra tra i comuni della Versilia?

Il parco, ancora chiuso, inoltre, vanta il patrocinio del Comune di Massa, una forma simbolica di adesione che l'ente dovrebbe riservare a quegli eventi che promuovono l'immagine della città e il suo prestigio. E invece di promuovere il mare di Marina non se ne parla proprio. Anzi, sul sito di promozione del parco acquatico si legge: "Quando le condizioni meteo non sono buone e il mare è troppo mosso, il parco acquatico Laguna delle Orche è ancora una volta la scelta più giusta per te e i tuoi bambini. L’acqua cristallina e igienizzata delle nostre 2 piscine vi farà divertire in tutta sicurezza!".

Sull'ubicazione si legge che : "È situato nella pittoresca Marina di Massa, un angolo di mondo immerso nel verde della riviera Toscana, ai piedi delle suggestive Alpi Apuane". Ma di riferimenti geografici alla Versilia non ve ne sono. Da calendario, invece, il parco dovrebbe essere aperto da giugno a settembre, dalle 9 alle 21. Ma forse, è già orientato alla prossima stagione estiva.