Il comandante generale della Finanza a Marina di Massa

Giorgio Toschi ha visitato il Lido del Finanziere a Ronchi

Marina di Massa - Visita a Marina di Massa per il comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi. Scopo della visita, effettuare una visita al “Lido del finanziere” a Ronchi. Durante la visita, alla quale hanno partecipato anche il comandante interregionale per l’Italia centrale e per l'Italia centro settentrionale, il generale Edoardo Valente ed il comandante regionale toscana, generale Michele Carbone, il comandante provinciale, colonnello Giovanni Fiumara ha illustrato i lavori di ristrutturazione e di ammodernamento effettuati nella struttura balneare, ora considerata un fiore all’occhiello tra le strutture aventi finalità sociali per il personale in servizio ed in quiescenza della guardia di finanza.



Il generale Toschi si è intrattenuto incontrando tutto il personale presente e ha espresso il proprio compiacimento per le iniziative e le attività svolte a favore del personale della guardia di finanza.