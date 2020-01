Marina di Massa - È stato soccorso dal Wwf dei Ronchi dopo che, stressato e disorientato, si era andato ad infilare in una canna fumaria, la notte di natale. Un esemplare di assiolo è stato quindi portato al parco didattico di via Donizetti dove è stato curato e nutrito e infine liberato il quattro di gennaio. Un ritrovamento carico di valore simbolico per il responsabile del Wwf dei Ronchi, Gianluca Giannelli che all'Assiolo ha dedicato, 20 anni fa, il nome dell'associazione che gestisce l'oasi.



"Tra mille difficoltà di tutti i tipi che avrebbero fatto cedere una quercia secolare - racconta Giannelli - noi esili come un fuscello abbiamo passato tutte le tempeste. A parte la poesia, e i circa 17.000 animali selvatici soccorsi, dal lontano 1993, anno in cui le Guardie Giurate del WWF si trovarono molto spesso nelle loro uscite di vigilanza a soccorrere animali feriti, passo dopo passo la realtà di oggi ci vede impegnati su vari fronti nella tutela della biodiversità con una struttura che è cresciuta di importanza, serietà e professionalità che ci è valso il riconoscimento di tutte le autorizzazioni di legge da parte del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’I.S.P.R.A. l’Istituto Nazionale che sovraintende alla disciplina di conservazione della Biodiversità e la Regione Toscana". Quest'anno poi la riconferma quale Centro di recupero avifauna selvatica, ma anche l'autorizzazione alla gestione del centro di recupero tartarughe marine con l’autorizzazione alla ricerca scientifica, marcature, cura e successiva liberazione presso il Centro di Marina di Massa a Ronchi e la base nautica con imbarcazioni e strutture di pronto intervento presso l’Oasi WWF “Dune di forte dei Marmi" Collaborazione portata avanti in stretto contatto con le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Viareggio e Marina di Carrara. Attività che è collegata alla collaborazione nella protezione dei siti di nidificazione sulla costa Toscana di cui il 1° in assoluto scoperto dai volontari del centro di Ronchi nel 2013 .



"Tartarughe terrestri e piccoli esemplari di fauna esotica sono un’altra attività che ci vede impegnati e per quanto riguarda le tartarughe esotiche, in sintonia con le nuove direttive comunitarie, la Regione Toscana ha individuato il nostro Centro come il primo autorizzato al ricevimento e la detenzione delle specie invasive che molti problemi creano alla biodiversità Europea. Insomma un grazie a tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato, il Comune di Massa per l’affidamento del Parco, l’Asmiu per la gestione dei rifiuti, il Corpo Vigili Giurati di Massa per la vigilanza e la sicurezza del nostro lavoro e altri enti, società e privati il cui supporto è di fondamentale importanza per un’eccellenza del territorio di cui tutti ne devono essere fieri".



Ricordiamo che l'assiolo è un rapace notturno presente nelle zone costiere della Maremma e nelle pinete. Si tratta di un uccello migratorio che arriva sulle nostre coste a primavera per nidificare e in autunno torna a svernare in nord Africa. I piccoli, a luglio, iniziano le prove di volo e si lanciano dal nido per essere pronti, dalla seconda metà di agosto, ad affrontare la migrazione verso l’Africa. Non sempre queste prove riescono bene, spesso nei primi tentativi i pulli cadono a terra, ma con il becco e gli artigli riescono comunque a risalire sugli alberi aggrappandosi alla corteccia, fino a tornare nel nido per provare ancora. Trovandosi di fronte ad uno di questi esemplari, la cosa da fare è verificare lo stato di salute senza toccarlo. Solo se si riscontrano delle ferite è opportuno portarlo al centro di recupero dove si possono occupare di lui. Se si trova in pericolo di vita sulla strada, va semplicemente spostato senza allontanarlo da dove è stato trovato, così i genitori possono continuare ad alimentarlo. Se invece è vivace e tenta di scappare, allora è il caso di non intervenire.