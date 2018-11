Autismo dall´infanzia all´adolescenza: un seminario di studio a Massa

Si terrà venerdì 16 novembre dalle ore 8,30 presso l'Istituto Don Milani, ed è è rivolto a operatori socio sanitari, genitori, insegnati, educatori scolastici e domiciliari

Marina di Massa - Sui disturbi dello spettro autistico, disturbi che iniziano già nella primissima infanzia, che presuppongono limitazioni di carattere comunicativo e relazionale e influiscono sullo sviluppo del linguaggio, sul comportamento e l'adattamento sociale, si parlerà in un seminario di studi organizzato dall'Ufsmia della Zona Apuana dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, in collaborazione con l'Associazione Autismo Apuania onlus e Anffas di Massa Carrara.



Il seminario si terrà venerdì 16 novembre, a partire dalle ore 8,30 e fino alle 17, presso l'Istituto Scolastico Don Milani in via Pisa, 18 a Marina di Massa ed è rivolto a operatori socio sanitari, genitori, insegnati, educatori scolastici e domiciliari. Porterà i saluti dell'Azienda Usl Toscana nord ovest Monica Guglielmi, Responsabile della Zona Apuana, mentre l'apertura dei lavori è affidata a Roberto Sarlo, Direttore del Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze dell'Atno.



Questa condizione, la cui diffusione è in aumento, secondo recenti stime internazionali (2017) interessa un soggetto su 63, con i maschi colpiti 4-5 volte più di frequente rispetto alle femmine. In Italia, sulla base di una recente stima, si contano tra le 300 e le 400mila persone con un disturbo dello spettro autistico, tra bambini, adolescenti e adulti. Alcuni casi presentano disabilità gravi e richiedono un sostegno socio-sanitario durante l'intero arco della vita.

La recente linea guida: "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti? a cura del Sistema Nazionale Linee Guida dell?Istituto Superiore di Sanità (Snlg-Iss, 21, 2011 aggiornate nel 2015) in accordo con la precedente Linea Guida Scozzese (Scottish Intercollegiate Guideline Network (Sign) n. 98, 2007) afferma che i trattamenti che hanno dato maggiore prova di efficacia sono quelli precoci intensivi di tipo psicoeducativo mediati dai genitori.



La dottoressa Antonella Pitanti, neuropsichiatra infantile, Responsabile dell'Ufsmia Apuana, riporta alcuni dati riferiti all'ambito apuano - "Nelle nostre strutture i bambini presi in carico sono stati 91 nel 2017. Nel nostro team (personale aziendale e Anffas) collaborano neuropsichiatri infantili, psicologici, neuro-psicomotricisti, logopedisti, terapisti occupazionali, in un lavoro d equipe, per dare risposte professionali alle famiglie e per proporre piani terapeutici personalizzati".

"Il supporto delle strutture convenzionate e delle Associazioni - aggiunge la dottoressa Pitanti - ha un peso importante nei servizi che eroghiamo perché completa l'offerta e la arricchisce di esperienza anche al di fuori della stretta risposta sanitaria. In questi casi, nella cura, l'aspetto umano e empatico con le famiglie, permette di raggiungere risultati migliori".



All'evento sono stati riconosciuti 4,2 crediti Ecm. per le figure di medici, psicologi, logopedisti, tecnici neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Il numero massimo di partecipanti è di 250 complessivi di cui 104 posti con crediti formativi.

Modalità di iscrizione:

mail: inviando la scheda di iscrizione a: info@anffasms.it

dal sito: www.anffasms.it compilando l’apposita scheda

Per informazioni: segreteria organizzativa Anffasms: info@anffasms.it