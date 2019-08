Alcol, dipendenze e prevenzione: il Serd si “trasferisce” sulla spiaggia

Marina di Massa - Arriva a Marina di Massa la “SOS Unità Mobile”, il furgoncino del Ser.D. Zona Apuane e degli operatori della Comunità Terapeutica Monte Brugiana che con la collaborazione della Croce rossa italiana e dell’amministrazione comunale del sindaco Francesco Persiani faranno conoscere ai giovani i rischi legati all’uso e all’abuso di alcool soprattutto se, all’uscita da pub e discoteche, si mettono alla guida dell’auto per rientrare a casa. “Stop, soffia e party” è lo slogan del progetto promosso dalla Ausl Toscana Nord Ovest e finanziato dalla Regione Toscana che rientra nell’ambito degli interventi previsti dall’Osservatorio prefettizio sulle dipendenze.



Nella notte tra giovedì 22 agosto e venerdì 23, dalle 22 alle 3, approderà con una postazione di fronte all’Essenza, uno dei locali più in voga del litorale apuano, per sottoporre chi acconsentirà al test dell’etilometro e verificare che i valori di alcol nel sangue non superino i limiti consentiti dalla legge (0,50 g/l). Inoltre, gli operatori sensibilizzeranno i ragazzi con questionari anonimi, raccogliendo quindi testimonianze utili a meglio indirizzare i programmi di prevenzione, e distribuiranno materiale informativo per far capire meglio cosa accade al nostro corpo quando si assumono sostanze alcoliche e i possibili effetti.



“Il progetto quest’estate è partito come un esperimento con la volontà del Serd e anche dell’amministrazione comunale di renderlo più continuo – spiega l’assessore alle Politiche sociali Amelia Zanti – è importantissimo informare i nostri giovani, renderli consapevoli delle proprie azioni, che purtroppo a volte hanno conseguenze tragiche, e continuare a fare prevenzione in questo senso. La vita è un bene prezioso: dobbiamo far riflettere i giovani su questo e aiutarli a capire che ci si può divertire anche senza alcool con il rischio di mettere in pericolo sé stessi e gli altri”.