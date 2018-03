`Primi di Toscana`, il 10 marzo la seconda sfida fra studenti al Minuto

Il prossimo appuntamento sabato 10 marzo, dalle ore 11.30 alle 12,50 durante il "Bruch settimanale"

Marina di Massa - Dopo la prima gara, svoltasi sabato scorso a Montecatini Terme, protagonista l'istituto alberghiero Martini, prosegue il concorso "Primi di Toscana", la sfida tra 14 istituti alberghieri lanciata dalla Regione, per raccontare la Toscana attraverso i primi piatti della tradizione culinaria regionale: minestre e zuppe, tortelli e pappardelle.



I primi piatti preparati dagli alunni e i vini proposti in abbinamento daranno vita a un vero e proprio mosaico delle tradizioni locali toscane. Ciascun Istituto alberghiero consegnerà la ricetta dettagliata del piatto eseguito consentendo così che l'insieme delle ricette possa essere raccolto in una specifica pubblicazione.



Le scuole, attraverso eventi locali organizzati ad hoc, sono chiamate a selezionare il primo piatto da eseguire alla prova finale, in programma il prossimo 11 maggio presso l'Isituto Alberghiero Saffi di Firenze, scuola capofila della gara. il primo di questi eventi ha visto la vittoria del piatto Profumi di montagna preparato dallo studente Jonathan Fedeli con il fagiolo di Sorano.



"La gara tra scuole - ha sottolineato l'assessore toscano a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco - è finalizzata a testare le conoscenze acquisite dagli studenti degli Istituti alberghieri attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro e si inserisce perfettamente nelle iniziative per l'Anno del Cibo Italiano, promosso per il 2018 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali".



Il prossimo appuntamento sabato 10 marzo, dalle ore 11.30 alle 12,50 durante il "Bruch settimanale" all'Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione Minuto, Marina di Massa.