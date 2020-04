Marina di Massa - Quasi mille animali continuano ad abitare l'oasi del Wwf dei Ronchi anche se tutto sembra essersi fermato a causa della pandemia Covid-19. Il parco didattico di via Donizetti, gestito dall'associazione l'Assiolo, ha però bisogno di aiuto per continuare a cibarli e per mantenere in buono stato la sua area verde, ricca, in questo periodo, di infiorescenze primaverili.

In un comunicato l'associazione coglie l'occasione per chiedere alla cittadinanza una riflessione sui legami che ci sono tra malattie zoonotiche, quelle malattie trasmesse dagli animali all'uomo, e la vendita illegale di specie selvatiche. Specie strappate dai propri habitat naturali e commercializzate attraverso traffici che arrivano a muoversi in lungo e largo in tutto il mondo.

"La loro gabbia ora è anche la tua, – scrive l'associazione l'Assiolo - La drammatica violenza con cui si sta propagando la pandemia da Covid-19 ha reso ormai chiaro a tutti il legame tra malattie zoonotiche - quelle trasmesse dagli animali all'uomo – e il commercio di animali selvatici in mercati asiatici. Il 60% delle malattie infettive emergenti sono trasmesse all’uomo da animali e fra queste più del 70% deriva da animali selvatici. Malattie pericolose come SARS, Ebola, Hiv e molte altre ancora, sono collegate al nostro crudele sfruttamento di animali". "Molte pandemie come quella in corso hanno una radice in comune: azioni errate nei confronti della natura. Traffici illegali di specie selvatiche, deforestazione di zone incontaminate e rottura degli equilibri ecosistemici ci mettono in contatto con patogeni a cui non siamo preparati".



L'invito dell'associazione è quello di firmare la petizione che si trova online per richiedere all'Organizzazione mondiale della sanità di chiudere definitivamente i mercati di animali selvatici. "I mercati di fauna selvatica sono una minaccia per la salute pubblica e un crimine contro la natura. Il commercio illegale di animali selvatici uccide anche te".

Se volete fare volontariato nell'oasi scrivete a associazioneassiolo@gmail.com oppure chiamate al numero 360234789. Potete inoltre aiutare l'associazione donando del cibo come: verdura, frutta, misto polli, fioccato, scatole per cani, mangime per tartarughe, per pappagalli, per pesci rossi (quello professionale non a scaglie), paglia, pane secco. Oppure una donazione tramite IBAN IT25K0503414055000000000025 intestato a WWF Alta Toscana Onlus con causale PARCO RONCHI.