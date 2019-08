«Il giusto riciclo parte da te!». Ecco la bottiglietta per tutelare l´ambiente

Marina di Massa - Formato speciale per l’acqua Fonteviva. Il Consorzio Riviera Toscana Marina di Massa, in accordo e in collaborazione con Evam e Asmiu, oggi, mercoledì, ha presentato allo stabilimento balneare Tirreno a Marina di Massa il progetto “Il giusto riciclo parte da te”, un piano di tutela ambientale che rientra nel macro progetto EcoAmare promosso dall’associazione dei balneari e che prevede anche il lancio di una bottiglietta d’acqua con un marchio speciale.



«Il formato prevede il logo del Consorzio Riviera Toscana e quello di Asmiu e permetterà da un lato di promuovere l’acqua del territorio, dall’altro di facilitare la raccolta della plastica. Nel centro Asmiu verrà infatti allestito un compattatore ad hoc per questo materiale che è bene raccogliere, evitare di utilizzare – dice Lorenzo Porzano, amministratore di Asmiu - ma anche riciclare».



Si tratta di un accordo di valorizzazione territoriale che gli enti hanno sottoscritto per la promozione del riciclo e la conseguente salvaguardia del litorale. Il piano prevede la sinergia tra l’Ente Valorizzazione Acque Minerali (EVAM Spa) Sorgenti e terme del monte belvedere Alpi Apuane Spa, Asmiu, azienda speciale per la gestione dei rifiuti e il Consorzio Riviera toscana Marina di Massa.