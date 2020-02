Toscana camper club, oltre 200 equipaggi al salone `Vita all´aria aperta`

Marina di Carrara - Proseguendo una tradizione che ha avuto inizio fin dalla prima Tour.it nel 2002, anche quest'anno il Salone Vita all'Aria Aperta è stato il punto di partenza del 31° Raduno Nazionale del Toscana Camper Club, una piacevole occasione di incontro fra camperisti per vivere un weekend dedicato alla scoperta della fiera e del territorio.



Guido Chiari, Consigliere di Toscana Camper Club e Vicepresidente di ACTItalia si dichiara molto soddisfatto per l'adesione al raduno: "E' stato un successo, hanno aderito al raduno 210 equipaggi: i camperisti hanno gradito molto le varie opzioni che abbiamo offerto. Nonostante la pioggia è andata bene anche la visita al Carnevale, con tre pullman granturismo che hanno portato a Viareggio molti partecipanti. Anche la festa organizzata ieri sera è stata apprezzata. Come Club siamo soddisfatti di questa edizione della fiera, sicuramente migliore della precedente. Ci aspettiamo che questa crescita positiva continui, e come Club siamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo".



Il Toscana Camper Club, storico gruppo di amanti della vita en plein air attivo dal 1986, conta oltre 200 soci provenienti non solo dall'area fiorentina, ma anche da altre province e regioni italiane.Nel corso degli anni i raduni organizzati dal Club hanno portato sul Territorio Apuo-Versiliese centinaia di equipaggi, consentendo a moltissime persone di conoscere le bellezze e particolarità dell'Alta Toscana.



Il Club ha organizzato il suo 31° raduno nazionale, proponendo quattro diverse opzioni di partecipazione a seconda del numero di notti di permanenza dei Camper in fiera e della partecipazione agli eventi previsti, fra i quali un'escursione in pullman a Viareggio per il primo corso mascherato del più famoso carnevale d'Italia e una serata di intrattenimento a base di musica e karaoke. Oltre al raduno, il Club ha fato ai propri associati anche l'opportunità di partecipare ad un'escursione facoltativa individuale in jeep alle cave di marmo di Carrara.



