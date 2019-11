La danza internazionale sceglie Carrara: arriva la Champion´s Dream Cup

Marina di Carrara - Importante appuntamento a Carrara per gli appassionati di danza sportiva: sarà infatti il complesso fieristico cittadino a ospitare, sabato 14 e domenica 15 dicembre, la “Champion’s Dream Cup” importante gara internazionale di danza sportiva per le categorie standard e latini.



“L’evento – spiega il presidente di Imm Fabio Felici - porta sul territorio centinaia di persone fra ballerini professionisti, pannelli giudicanti, staff e visitatori, a conferma della validità della nostra scelta di ristrutturare e dare una nuova destinazione d’uso del Padiglione B, oggi sede ideale per ospitare eventi a carattere sportivo e artistico durante tutto l’anno. La presenza costante di manifestazioni come questa, oltre ad aumentare l’appeal della città, favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici, con una positiva ricaduta economica sul territorio anche nei periodi di bassa stagione.”



In questo caso, limitandosi ai soli ballerini in concorso, saranno 700 le coppie di atleti italiani e stranieri coinvolti, per un totale di 1.400 persone che soggiorneranno a Carrara e dintorni, così come faranno le decine di giudici in arrivo per le loro premiazioni.Si tratta peraltro soltanto della prima di una serie di competizioni che la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) e Promodanza intendono portare a CarraraFiere.



Organizzatori della gara sono la ADS Florence Dance Academy insieme ad Alessia Betti e Sara di Vaira, professioniste molto note in quest’ambito: Alessia, il cui curriculum vanta 6 titoli di Campione del mondo, lasciate le competizioni si dedica da anni alla formazione di ballerini professionisti ai massimi livelli, oltre a ricoprire il ruolo di giudice in gare internazionali. Sara è a sua volta un’icona della danza sportiva: ballerina, insegnante, personaggio televisivo, è la vincitrice dell’edizione 2019 di “Ballando con le Stelle” e una delle insegnanti più amate dal pubblico del programma tv condotto da Milly Carlucci.



Entrando nello specifico la gara vedrà, nella giornata di sabato 14, le performance della “Competition Open to the World” a cui prenderanno parte circa 300 atleti dai 9 ai 70 anni nelle rispettive categorie di appartenenza, con gare di ballo che spazieranno dallo stile latino americano (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive) al più classico ed elegante stile standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quick step).I giudici italiani e stranieri super qualificati del pannello giudicante selezioneranno, per ogni categoria, le 6 coppie in concorso al “Champion’s dream party” momento top dell’evento nel corso del quale verrà designato il vincitore assoluto della competizione.



Il “Champion’s dream party” si svolgerà a partire dalle ore 21.00 in un ambiente elegante alla presenza dei migliori ballerini della giornata e di ospiti illustri. Attesissima l’esibizione di Alessandra Tripoli, una delle maestre di “Ballando con le Stelle”, detentrice con Luca Urso del titolo “Blackpool Dance Festival”. Alla serata parteciperà anche la famosissima coppia russa formata da Anastasia Usanova e Ivan Novikok, una delle migliori coppie di ballerini nella categoria Pro-Am, riservata a coppie formate da un professionista e un amatore/studente.



Il pubblico della serata avrà l’opportunità di riservare un tavolo a bordo pista (per info e prenotazioni: Marco – cell. 328/1111280) per godersi al meglio lo spettacolo e stare ancor più a contatto con i propri beniamini, in primis le fantastiche conduttrici Alessia Betti e Sara di Vaira, che nell’occasione invita i suoi fan a festeggiare la recente vittoria di “Ballando con le Stelle” alla quale hanno contribuito in modo determinate con il loro televoto.



Sarà possibile ammirare da vicino il trofeo conquistato e, perché no, farsi un “selfie ricordo” con l’amatissima artista toscana.La giornata della domenica, sempre dalle ore 9.00 alle 22.00 sarà dedicata invece ad una competizione nazionale, con ballerini alle prime esperienze insieme ai professionisti, per un totale di circa 1.000 atleti ed un pannello giudicante di 70 professionisti da ogni parte d’Italia. Lo Stile che la farà da padrone sarà il Latino Americano, ma anche il classico delle danze standard. Per iscriversi alle gare scrivere a: championsdreamcup@dancesportservice.org