Lega, spray al peperoncino per le donne anche a Carrara

Domenica la raccolta di adesioni per il corso di difesa personale

Marina di Carrara - Anche a Carrara la Lega ha dato il via alla distribuzione di spray al peperoncino alle donne. Domenica pomeriggio a partire dalle 15 il gazebo montato all'angolo tra viale Amerigo Vespucci e via Rinchiosa ha raccolto le adesioni delle interessate: serviranno per far partire un corso di difesa personale al termine del quale sarà rilasciato loro il dispositivo per difendersi dalle aggressioni.



"L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Elena Vizzotto, responsabile per la Lega Toscana delle politiche femminili e la sindaca di Cascina Susanna Ceccardi – spiega Maria Nella Tognoni, coordinatrice comunale della Lega – Cascina è stato il primo Comune ad ospitarla; poi è stata la volta di Massa, dove sono state raccolte 30 adesioni. Non è la soluzione, chiaramente, ma noi riteniamo possa essere una misura efficace. In questo momento al Governo è in discussione la legge sulla legittima difesa: è un punto su cui batteremo, perché oggi si tutela l’aggredito e non l’aggressore."