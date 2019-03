Tutto pronto per `Viva la Terra`: un weekend tra cucina, natura e salute

Appuntamento sabato 30 e domenica 31 marzo a Carrarafiere. Eventi: da eucalipto a km zero alle sfide ai fornelli

Marina di Carrara - Dalla prima linea di prodotti a base di eucalipto Made in Tuscany alla mistery box della sfida in cucina con gli agrichef di Coldiretti e l’Associazione Cuochi. Weekend tra cucina, filiera corta, natura, salute, trasparenza, tracciabilità, conoscenza, laboratori ed anche divertimento a Viva la Terra, la mostra mercato ideata da IMM_Carrarafiere e organizzata in collaborazione con Coldiretti che si apre sabato 30 marzo nel complesso fieristico di Carrara Fiere (info su www.vivalaterraexpo.it).



Sei le aree tematiche allestite da Coldiretti ed animate da un centinaio di aziende agricole toscane, liguri ed emiliane impreziosite dalle novità dell’Agorà e dell’Aia con protagonisti degli agricoltori e le loro esperienze. Ecco il programma completo. Area Agorà: sabato 30 marzo ore 10.30 “Eucalipto a km zero: la prima filiera agricola italiana”a cura di Elena Gianni - Oligea Srl; ore 16.00 “Alla scoperta del formaggio: qualità organolettica e caseificazione” a cura di Azienda Agricola Carolina Leonardi – Stazzema; ore 17.00 “Un fiore per tutte le occasioni” a cura azienda agricola La Sassaia – Massarosa; domenica 31 marzo ore 10.30 “Un orto per tutti: piccole passioni e grandi soddisfazioni” a cura dell’azienda agricola Paolo Caruso; ore 16.30 “A tutta Birra…. Con il Mastro Birraio” a cura dell’Azienda Agricola Turris Birra-Parma. Area Aia di Coldiretti: sabato 30 marzo ore 11.30 “Mistery Box in kitchen” a cura della Associazione Cuochi Massa Carrara; ore 17,30 “I Grani Antichi” a cura dell’Azienda Agricola Guasconi-Siena; ore 11.30 “A tavola con l’Agrichef Francesca Buonagurelli”; ore 14.30 “Dal campo alla tavola” a cura della Associazione Cuochi Massa Carrara; ore 15.30 “Prelibatezze dal latte di Capra” a cura azienda agricola il Fornello.



Non solo cibo e salotti, anche tante attività didattiche sono al centro della due giorni di Viva la Terra: dalla fattoria degli animali popolata da pavoni, maialini, caprette, conigli e altri simpatici amici del contadino, all’area dedicata al relax psico-fisico a contatto con la natura con il percorso per il benessere sensoriale, il laboratorio di scrittura artistica con i fiori e quello dei profumi fino al picnic nell’agricampeggio. Ed ancora l’area didattica con l’arte dei cesti, i gioielli fatti con la pasta secca e con i fiori e l’orto scuola per realizzare spaventapasseri, ritratti e molto altro. Non manca il laboratorio per imparare a fare la pasta fatta in casa, come fanno le nostre nonne, ed un’area giochi con l’immancabile mini-circuito da percorrere con i trattorini giocattolo, la caccia al tesoro, la corsa con i sacchi.



Informazioni



Data: sabato 30 e domenica 31 marzo



Orario: 10:00-19:00



Biglietto: € 5,00 – ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni e disabili



Ingresso n. 3 Viale Colombo, Marina di Carrara



www.vivalaterraexpo.it - www.facebook.com/vivalaterra/ -www.instagram.com/vivalaterra



www.toscana.coldiretti.it - www.facebook.com/coldirettimassacarrara



