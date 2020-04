Marina di Carrara - Difficile fare stime precise in questa situazione ma se a giugno-luglio inizierà la ripresa, l'anno si potrebbe concludere con un meno 15-20% nei traffici del porto di Marina di Carrara. In estrema sintesi è questo ciò che ha risposto la presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, al direttore della Voce Apuana Matteo Bernabè nel corso di un'intervista in diretta streaming (che alleghiamo all'articolo) realizzata insieme al giornalista Andrea Bonatti del quotidiano Città della Spezia.



«I primi 3 mesi – ha affermato Roncallo – hanno un po' sofferto ma non troppo. Ad aprile stiamo registrando un fortissimo calo su tutti gli operatori e temiamo che anche maggio sarà così. Speriamo in una ripresa da giugno-luglio in poi. Se nei prossimi mesi torneremo ai livelli pre-crisi, chiuderemo comunque l'anno col segno negativo rispetto al 2019, che è stato un anno record, da anni non si registravano 3 milioni di tonnellate a Marina di Carrara».



«Ad aprile – ha proseguito la presidente – abbiamo stimato un calo del 60% nei traffici, una percentuale davvero significativa. Se anche maggio fosse così, e poi ci fosse una graduale ripresa nei mesi successivi pensiamo che il calo annuo si attesterà intorno al 15-20%».



Altro argomento che subirà un rallentamento è il progetto legato alle crociere, in particolare per quanto riguarda la costruzione della stazione marittima a opera delle tre compagnie Costa, Msc e Royal Caribbean. Roncallo ha confermato l'interesse delle compagnie a realizzare il terminal sulla banchina Taliercio e a prendere in carico il servizio passeggeri. «Abbiamo un po' rallentato il processo decisionale – ha risposto la numero uno dell'Authority – e lo riprenderemo a inizio estate. L'obiettivo è far crescere il flusso crocieristico su Carrara che sarebbe una ricchezza per il territorio. Speriamo in una ripresa. Da parte di queste compagnie resta la disponibilità a costruire il terminal, una struttura all'altezza della situazione e disegnato per un numero significativo di passeggeri. Riprenderemo la trattativa tra qualche settimana».



Per quanto riguarda le crociere della Virgin, invece, la situazione coronavirus non dovrebbe influire troppo negativamente, visto che i primi approdi sono previsti tra un anno circa. «Con Virgin – ha spiegato Roncallo – abbiamo firmato un accordo nel periodo pre-covid. Speriamo tutti che le crociere possano avviarsi nel 2021. Immagino comunque che con Virgin non ci saranno problemi».