Nuovo polo scolastico a Marina e tre parchi: ecco come cambierà Carrara

Le modifiche al Piano operativo comunale riguardano anche Villa Ceci, Padula e l'area umida della Fossa Maestra

Marina di Carrara - Il nuovo polo scolastico di viale da Verrazzano è stato inserito nel Piano operativo comunale insieme a tre parchi: area umida della Fossa Maestra, Padula, Villa Ceci. Il documento di integrazione all’avvio del Poc è stato discusso ieri mattina in commissione Urbanistica e presentato nel corso di una conferenza stampa. Il plesso da 30 milioni di euro fa parte degli 11 progetti presentati dall’amministrazione per partecipare al bando del piano regionale triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica. A settembre sapremo se i finanziamenti verranno erogati. «Abbiamo pronto un piano B per avere la certezza di realizzare il progetto comunque vada il bando,» ha dichiarato il sindaco De Pasquale. «Stiamo già cercando un interlocutore a livello governativo, siamo in attesa di risposte.» In caso il progetto fosse invece finanziato solo in parte, l'assessore all'urbanistica Bruschi ha assicurato: «Abbiamo la possibilità di farlo partire per lotti.» Per il campus serviranno un anno per la progettazione e due per la realizzazione. «Pensiamo a un concorso internazionale d'idee – aggiunge Bruschi – al suo interno prevediamo spazi flessibili aperti ai cittadini, come il campo sportivo polifunzionale. La struttura, ecosostenibile, sarà un elemento di landmark, visibile dal mare.» Gli studenti che andranno a confluire nel campus saranno circa 800, ma la giunta e il gruppo consiliare ritengono che la viabilità non ne sarà inficiata: la nuova via d'accesso al porto devierà il traffico pesante, spiegano. L'ultimo tassello del mosaico è appunto il waterfront che cambierà radicamente il volto di marina: la gara si è chiusa lo scorso Lunedì. Il Poc costituisce una sorta di primo passo in vista del nuovo piano strutturale che dovrà essere definito nel 2019.



Quanto ai parchi: l'idea è quella di trasformarli in giardini attrezzati, ma non è ancora precisato come. Sarà definito in un secondo momento, in fase di progettazione. «Carrara deve poter contare in un progetto organico di spazi pubblici – ha dichiarato Bruschi – nel quale i parchi dell’area umida della Fossa Maestra, il Parco pubblico della Padula e appunto l’area verde di Villa Ceci costituiscano i nodi di una rete estesa di fruizione pubblica. Sarà un intervento strategico su un’area interamente pubblica oggi degradata e marginale. Questa verrà messa in stretta relazione con la riqualificazione delle pinete retrostanti, fino ad arrivare alla zona che ospita la Biblioteca civica e la primaria Giromini, nel cuore della vecchia Marina. Si potrà arrivare da Avenza a Marina attraversando solo le aree verdi.». Il Poc contiene un'indicazione in vista delle modifiche al piano strutturale previste per il 2019: «Intendiamo definire per i parchi una destinazione d'uso diversa da quella edificatoria prevista dalla precedente amministrazione– aggiunge De Pasquale – perché il messaggio arrivi ai proprietari.»



«L'impianto del documento presentato nel 2015 non viene stravolto – precisa il capogruppo M5s Daniele Del Nero – ma la presente integrazione ne rappresenta in qualche modo un approfondimento e anche uno sviluppo selettivo. Possiamo dire che con la nuova Amministrazione vengono precisate alcune linee d’intervento sulle quali verrà chiamato a rispondere il nuovo piano.».



De Pasquale si è detto soddisfatto in qualità di sindaco e d'insegnante: «Questo è uno dei frutti dei 400mila euro investiti nel monitoraggio degli edifici scolastici e in particolare per verifiche vulnerabilità sismica. I risultati delle indagini, infatti, hanno sì evidenziato delle criticità e innescato disagi ma ci hanno permesso anche di avere un quadro della situazione e di partecipare al bando regionale per l’edilizia scolastica. Il tutto a miglioramento della sicurezza dei nostri studenti.»