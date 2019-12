Imm, sindacati preoccupati: “In gioco un motore economico della città”

Marina di Carrara - Su Imm i sindacati Cgil, Cisl e Uil rilanciano l’allarme: “Già le scriventi segreterie territoriali confederali come anche le segreterie di categorie competenti sono intervenute per stigmaztizzare il contesto economico fianzniario di IMM (Carrarafiere) ma anche in merito ormai alla carenza di mission. Approvato il bilancio sociale dai soci pubblici proprietari di IMM con un debito stabile di ca 7/800.000 euro, si guarda ora al futuro con una certa apprensione. Il CdA di IMM deve o dovrebbe a breve approvare il nuovo statuto, contenente i nuovi patti parasociali. La Regione Toscana e il Comune di Carrara dovrebbero contribuire per aggiustare un pò il contesto della liquidità. Conseguentemente dovrebbe essere eletto il nuovo CdA, la nuova Presidenza (in proposito sono uscite dopo di mesi di voci anche indiscrezioni sul nome sulla stampa locale) e si dovrà porre mano anche alla governance tecnica. La direzione generale, estremamente onerosa, a nostro avviso, deve essere considerata, nella valutazione generale sull'operato, alla stregua della Presidenza uscente che sembrerebbe non confermata. Qualcuno forse pensa che esista una differenza, sulle scelte fatte, che hanno avuto la conseguenza primaria importante forse non risolvibile di consegnare la fiera del marmo e delle macchine a Verona (con un accordo sbandierato ma che ancora non conosciamo)? Siamo in stallo totale. Ci si gioca un pezzo di motore economico della Città. Ognuno faccia le sue scelte: il comune di Carrara, la regione Toscana. Una cosa è certa, stavolta si sceglie davvero e non si potranno accusare le passate gestioni”.