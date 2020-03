Marina di Carrara - «Una nuova scommessa su Marina di Carrara, che diventa il nostro principale hub in continente». È soddisfatto Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi, che ha presentato la nuova nave da 152 metri che entra nella flotta e che percorrerà la rotta Carrara-Porto Torres-Cagliari. L’amministratore delegato, insieme al comandante della ‘Severine’, ha voluto presentare la nuova arrivata e le nuove rotte sulla plancia di comando con una sobria sbicchierata a cui hanno preso parte anche la presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Carla Roncallo, e il segretario dell’Adsp, Francesco Di Sarcina, insieme ai rappresentanti della Guardia costiera e dei vigili del fuoco.



«Nel 2019 – ha affermato Musso – abbiamo registrato il tutto esaurito sulla rotta Marina di Carrara-Cagliari su cui dal 2016 gestiamo tre partenze settimanali. È una vera e propria autostrada del mare su cui trasportiamo sia rotabili che container, grazie alla quale molti camion evitano di attraversare la Sardegna da Nord a Sud, con benefici in termini ambientali ed economici. I maggiori volumi sulla nostra linea sono derivati dall’affidabilità del servizio e dall’incremento del traffico container internazionale originato o diretto verso la Sardegna, che, a seguito della chiusura del terminal container di Cagliari, ha trovato sbocco sulla nostra tratta».



Per questa nuova rotta, l’azienda marittima ha assunto 4 persone a Marina di Carrara (una in ufficio e tre nel piazzale) e «se i volumi aumenteranno, sicuramente potremmo assumere nuovo personale» ha evidenziato l’ad. «Grendi è uno dei protagonisti dell’aumento dei traffici del porto di Carrara e siamo contenti di questa iniziativa che farà bene al porto e agli operatori marittimi» ha commentato Roncallo.



«Per consolidare questa crescita che ha visto nel 2019 un incremento del fatturato del 20% sui 45 milioni del 2018 – volumi 2019: 69.848 TEU (+ 23,5%), 20.285 rotabili (+33,4%) – abbiamo deciso di investire su una seconda nave e una nuova rotta» ha commentato Costanza Musso, amministratore delegato M.A. Grendi dal 1828. «Da Marina di Carrara con la nuova linea su Porto Torres, che si aggiunge a quella su Cagliari – ha evidenziato – le partenze settimanali diventano sei (4 su Cagliari e 2 su Porto Torres) e rispondono alle esigenze di maggiore mobilità delle merci da e per la Sardegna. La nostra compagnia, che ha un ruolo rilevante anche nella logistica dell’isola e che dallo scorso anno è l’hub sardo con il terminal di Cagliari per lo stoccaggio e la distribuzione di tutti i prodotti della Barilla, continua a puntare sullo sviluppo dell’economia dell’isola in maniera sostenibile».



«Il Gruppo Grendi, infatti – ha aggiunto Musso – può vantare il 47% in meno di emissioni di CO2 sulla tratta Milano Cagliari grazie all’utilizzo di unità di carico più grandi della concorrenza, alla tecnologia Translifter/Cassets che consente di caricare e scaricare una nave maggiormente (+ 125%) e in sole 3 ore in modo da poter effettuare la traversata via mare più lentamente con conseguente riduzione dei consumi e delle relative emissioni. Lo sviluppo delle linee marittime è affiancato da quello a terra con l’ampliamento del capannone nel porto di Marina di Carrara e con l’obiettivo di ampliamento anche di un nuovo magazzino a Cagliari. Sull’isola infine, tra diretto e indotto, l’occupazione riferita al Gruppo Grendi è di 250 persone».